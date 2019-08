Morcillo regresa al Recreativo cargado de ilusión

Jorge Morcillo ha regresado al Recreativo de Huelva cinco años después con “la ilusión de un canterano” y el sueño de conseguir el ascenso. El central valenciano, de 33 años de edad (11-3-1986), jugó dos temporadas en las filas del Decano a las órdenes de Sergi Barjuán en Segunda División (2012-14) dejando un grato recuerdo entre los aficionados onubenses por su entrega y calidad. “Estoy muy contento de volver”, afirmó ayer durante su presentación oficial como nuevo futbolista del club onubense, con el que se ha comprometido por dos campañas.

Formado en los escalafones inferiores del Valencia, antes de llegar al Recre pasó por el Real Jaén, el Benidorm, el Córdoba, el Alavés y el Alcoyano. Tras salir de Huelva jugó en Primera División con el Rayo Vallecano y más tarde estuvo tres años en el Almería (2015-18) y la pasada campaña se enroló en el Hapoel Irioni Kiryat Shmona de Israel.

El secretario técnico del Recreativo, Juan Antonio Zamora, fue el encargado de presentar a Morcillo, con el que compartió vestuario. Agradeció su implicación con el proyecto que encabeza el nuevo entrenador, Alberto Monteagudo, ya que “ha hecho un esfuerzo de dejar pasar otras ofertas que seguramente económicamente serían para él mucho más importantes, pero le ha podido lo sentimental y lo familiar”. Tras recordar que su contrato es por dos temporadas deseó “que sea mucho más tiempo porque es un futbolista muy profesional tanto dentro como fuera del terreno de juego”.

Morcillo, en su intervención, resaltó que “a cualquier futbolista que le guste el fútbol el Recre le llama. Al final el Recre es puro fútbol, todo el mundo sabe quién es el Decano. Quería volver y al final la negociación ha sido muy rápida y sencilla porque ambas partes queríamos llegar a un acuerdo. He renunciado un poquito en la parte económica pero he ganado muchísimo más en calidad de vida, en volver a un sitio en el que mejor no pude estar y que estoy seguro que mejor no voy a estar. Me he incorporado al club que tenía mi prioridad, que me ha dado tanto y estoy muy contento de ello”.

En otro momento dijo que “este club es una familia; puro fútbol y puro sentimiento. Estoy muy contento, muy feliz de volver aquí y con muchísimas ganas de conseguir lo que todo el mundo quiere y lo que estuvo tan cerca la temporada pasada”.

El central que trabaja a las órdenes de Alberto Monteagudo admitió que “quizá no tengo las condiciones físicas de hace cinco o seis años pero sí la ilusión de un canterano y la responsabilidad de un futbolista que vuelve a este club y con muchísimas ganas de devolverlo al fútbol profesional”.

Morcillo, que se ha abonado al Recre como toda su familia (su hijo Lucas, de 4 años, es socio desde que nació) la pasada campaña siguió con enorme interés las eliminatorias de ascenso a Segunda. “He disfrutado muchísimo en este club cuando era jugador, pero desde fuera también. Ver el estadio lleno, cantando al unísono... Prácticamente ningún club de España puede decir eso. Esta afición y esta ciudad son increíbles”, comentó.

“Creo que a la afición hay poco que decirle porque ella por si sola da muchos pasos al frente. Lo que se ha vivido y yo lo he vivido desde fuera en estos últimos años ha sido increíble y solamente podemos tenderles la mano para que nos sigan acompañando, y para que sigan subiendo de 500 en 500 abonados en 3 o 4 días, que es algo increíble. Estoy seguro que desde el primer partido, que será fuera de casa, seguro que van a ser más que la propia afición local y desde la jornada dos, la grada se verá aquí teñida de azul y blanco. Sólo decirles que sigan con su dinámica, que es fantástica”.