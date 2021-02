"No miro la clasificación y recomiendo a mis compañeros que no lo hagan", afirma Morcillo

El Recreativo recibe este domingo (Nuevo Colombino, 17:00) al líder San Fernando con la obligación de levantar el vuelo tras las dos últimas derrotas en casa ante Marbella y Cádiz B. Jorge Morcillo afirma que el equipo se levantará y sumará tres puntos vitales. "El lunes el equipo estaba anímicamente muy tocado, pero ya tenemos la mente puesta en el domingo, anímicamente hemos limpiado la cabeza y sabemos que es muy importante mentalmente llegar fuertes al partido ante el nuevo líder; de aquí al domingo tenemos que seguir haciendo ese trabajo para llegar en las mejores condiciones”.

Al Decano le quedan cinco finales para acabar la primera fase y el aspecto mental es clave porque el equipo no gana fuera de casa y tampoco remonta cuando se ve por detrás en el marcador. ¿Es fuerte el Recreativo ante la adversidad? “Evidentemente el factor mental es muy importante de cara al domingo; esos datos son duros, y para mi la única final que tenemos es la del San Fernando, tenemos que ganar y mentalmente tenemos que ir mejorando para afrontar la siguiente final”.

El San Fernando llega en un momento dulce, al revés que el conjunto onubense. “Desgraciadamente este año tenemos la 'virtud' de enfrentarnos a los rivales en su mejor momento, fuimos al Algeciras cuando estaba líder, recibimos al Sanluqueño cuando era segundo y en un gran momento... y ahora se repite la historia con el San Fernando. Va a ser un partido complicado, porque el problema es nuestro pero tenemos confianza plena en el vestuario y en nosotros mismos para revertir la situación y sumar de tres en tres”.

La afición está descontenta con el equipo, que no está rindiendo como se esperaba, y a través de las redes sociales ha convocado un recibimiento al equipo antes del partido. “Obviamente nos llega el malestar de la afición pero también nos llegan muchísimos mensajes de apoyo; se están convocando reuniones para animar al equipo y hacerle un recibimiento positivo; luego, tras el partido, tendrán la oportunidad de manifestarse a favor o en contra en función del resultado, pero todo el ánimo y ese cariño que nunca ha fallado tenemos que devolverlo de la única manera que quieren (los aficionados), sumando los tres puntos”, destaca el central.

Cuando se le pregunta qué necesita el equipo, Morcillo asegura que “siempre que los mensajes sean de ánimo y ayuda va a beneficiar al equipo; es verdad que cuando vienen peor dadas es cuando un equipo saca carácter o rabia; pero si me dicen qué necesita el equipo pues digo que mensajes de ánimo y ayuda. Hay plena confianza en el vestuario; el lunes estábamos muy tocados, pero estamos a jueves y estoy convencido que vamos a sumar de tres”.

La confianza que tengo en mis compañeros y en mi mismo es muy alta", afirma el central albiazul

El Recreativo necesita mejorar varias facetas para ser más competitivo: “En estos últimos partidos hemos visto detalles o errores que hemos pagado muy caros; hay que minimizarlos y eso hará que recibamos menos goles; teníamos un buen balance en el Nuevo Colombino, pero ahora se ha visto mermado por estos seis goles que hemos recibido (1-3 con el Marbella y 2-3 con el Cádiz B). Casi siempre vemos puerta, y si dejemos la portería a cero podremos sumar de tres en tres”.

Morcillo destaca que el San Fernando “viene en un momento muy bueno de forma y es un rival muy difícil; al inicio de temporada era uno de los candidatos firmes (al ascenso) y está donde se le espera. A día de hoy cualquier rival va a ser complicado; queda poco para acabar esta temporada atípica y la confianza que tengo en mis compañeros y en mi mismo es muy alta”.

El cambio en el banquillo no ha supuesto una gran ruptura. “No hay un estancamiento; el equipo hace muchas más cosas bien de las que los resultados reflejan; trabajamos bien, hacemos cosas positivas pero lo que manda en el fútbol son los resultados y en estos dos últimos encuentros no hemos sumado. Estoy convencido que esta semana seremos un equipo difícil de batir, le pondremos las cosas difíciles al San Fernando y eso nos llevará a sumar. Si se sacan los tres puntos se verá todo diferente”, resalta el valenciano.

Morcillo incide en que “el factor mental es muy importante, hay que tenerlo muy en cuenta; quizás otro compañero piense de otra forma, pero estamos en un momento crítico. El entrenador decide a los once mejores y en esa decisión influirá ese apartado (el mental)”.

El Recre está octavo en una clasificación muy apretada en la zona media baja. “Sólo pienso en la final del domingo, no quiero pensar más allá. Yo personalmente, y se lo recomiendo a mis compañeros, no miro la clasificación, no la he mirado en toda la semana y no la quiero ver; quizás si ganamos me lo plantearía. La semana que viene está cargada de partidos, pero vamos a centrarnos en el domingo, sólo pensar en el San Fernando”.

La llegada de Calle no ha supuesto un gran cambio en el Decano, al menos por lo que se ha visto en el terreno de juego y con respecto al once inicial. ¿Si se cambia, por ejemplo, el sistema, ayuda a que el futbolista cambie el chip?. “Sí activas a un futbolista, pero eso hay que trabajarlo en el día a día. Son preguntas para el entrenador y los jugadores tenemos que estar activados para hacer lo que nos pida. En los dos próximos entrenamientos veremos cómo afrontamos el partido".