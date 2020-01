Monteagudo: "Es para estar muy orgullosos del Recreativo"

Alberto Monteagudo, entrenador del Recreativo de Huelva, ha destacado al término del encuentro de la Copa del Rey frente al Osasuna que “es para estar muy orgullosos. Hemos hecho una Copa del Rey espectacular. Le hemos marcado dos goles a un equipo de Primera División y hemos aguantado hasta el minuto 70, pero el cambio de Chimy Ávila ha sido decisivo”.A la pregunta de qué le ha parecido el segundo tanto del conjunto navarro ha declarado que “ha sido una falta clarísima; si hubiera habido VAR ese gol no hubiera valido”.

El técnico recreativista no ha querido entrar en polémicas sobre la actuación del colegiado extremeño Gil Manzano: “En los últimos 25 minutos ha habido muchísimas faltas. No me gusta valorar las actuaciones de los árbitros pero creo que no hemos sido muy afortunados”. A la pregunta de si el resultado es injusto respondió con un “sin duda”.

Monteagudo ha alabado al plantel del equipo onubense. “Hemos tenido un día menos de descanso que el Osasuna. Hay futbolistas que jugaron 90 minutos el domingo por la mañana y hoy se han comido 120. Nos hemos quedado en la orilla pero tengo que agradecer el esfuerzo que han hecho los futbolistas y tengo claro que si en la Liga repiten ese esfuerzo ganaremos muchos partidos”.

Sobre la actuación de los onubenses Ponce y Víctor Barroso, el entrenador del Decano ha dicho que "Ponce es un jugador que parece que no hace ruido. He tenido algunos futbolistas así, que no destacan especialmente en el filial pero que luego en el primer equipo son uno más. Estoy muy contento con ambos, porque Víctor ha estado muy bien y ha dado algunos grandes pases a Quiles a la espalda”.

Esta tarde ha debutado con la elástica albiazul el mediocentro albanés Kleandro Lleshi, del que ha comentado que “ha entrado en un momento difícil, cuando ya no podíamos ni coger la pelota. Ha estado bien, dentro de las posibilidades que tenía el equipo. Es un futbolista que nos va a ayudar, joven, con hambre. Es un pivote que también puede jugar de central”.

Monteagudo se muestra inquieto por el desgaste que sufren muchos de los componentes de su plantilla. “Hay jugadores que no se pueden ni mover: Quique Rivero, Quiles, Borja, Isi Ros... He hecho cuatro cambios y si hubiera podido habría hecho cuatro más. Pero el domingo tenemos un partido muy importante ante el Villarrobledo, que para mí es clave. En siete partidos sólo hemos cosechado una derrota. Es un encuentro especial porque jugamos en casa, venimos de ganar fuera y si logramos vencer son seis puntos seguidos que nos darían mucha moral. Hay que recuperar al equipo, poner a los más frescos”.

No se fía del cuadro albaceteño, pese a que ocupa puestos de descenso. Recuerda que “ya nos ganó allí y nos escoció bastante tanto a mí como a mis jugadores. Es un equipo de Segunda B que tiene sus cosas y no podemos despistarnos”.

Ahora, en lo que resta de competición, "el objetivo es ser lo que hemos sido en la Copa y la gente saldrá contenta. Tenemos que ser un equipo que se junta, se esfuerza, que es solidario. En la Liga hemos sido irregulares e intentaremos mejorar".