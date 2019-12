Monteagudo: "Hay gente en la Liga que se ha olvidado del Recreativo de Huelva"

Alberto Monteagudo afronta con optimismo el encuentro de este domingo (Nuevo Mirador, 17:00) ante el Algeciras, el último de este 2019. Tres victorias consecutivas (dos en la Liga ante Sevilla Atlético y el Cádiz B, y una en la Copa en Alicante ante el Hércules) han elevado la moral y han devuelto la confianza al plantel albiazul.

Al final Monteagudo se comerá el turrón en Huelva después de que hace tres semanas estuviera en duda su continuidad por una racha de nueve partidos sin ganar. “Ya le he dicho a mi mujer que lo compre (el turrón)”, asegura con buen humor. “El fútbol tiene estas cosas; era un poco irreal la racha negativa por las circunstancias de muchos partidos, y ahora esperemos que esta racha dure mucho; nos falta un partido para la Navidad y ojalá que seamos capaces de seguir compitiendo; sabiendo manejar el partido, cuando hay que parar el juego porque está a favor el resultado, cuándo hay que jugar bonito... ese es el objetivo, competir”.

La importancia de acabar el año con cuatro victorias es “mucha, porque primero el aficionado está más contento y porque aún estamos lejos de donde debemos estar; es una manera de decirle a todo el mundo que estamos aquí, no ha sido casualidad”, añade.

“Yo fui jugador del Algeciras y no es un campo fácil, aunque estén abajo en la clasificación, es una manera de reivindicarnos, de ponernos en nuestro sitio, el que le corresponde al Recreativo y que empiecen a tenernos en cuenta porque hay gente en la Liga que se ha olvidado del Recreativo, algo que no nos viene mal, pero hay que poner las cosas en su sitio”, destaca el técnico albiazul.

Hay que darle continuidad a los momentos buenos y desde la victoria es más fácil. Tenemos que dar el do de pecho"

El nivel de juego del Decano no ha variado mucho en las últimas jornadas, pero sí los resultados. “Hemos tenido más acierto en el balón parado, un poco de fortuna en alguna jugada... muchas veces lo he dicho: cuando fuimos campeones del mundo tenían que darse muchas circunstancias en el mejor equipo de la historia de España, y esto es lo mismo. Pero es cierto que hay que ir mejorando cosas, darle continuidad a los momentos buenos y desde la victoria es más fácil. Necesitamos ganar en Algeciras para irnos bien, para convencer a la gente, para entrar en el nuevo año con la sensación de que el equipo va a hacer una buena segunda vuelta. Tenemos que dar el do de pecho allí”.

Es vital acabar con buenas sensaciones porque luego llegan rivales muy potentes como Córdoba o San Fernando, además del Fuenlabrada en la Copa. “Son dos en casa seguidos con rivales de la parte alta, pero ahora toca el Algeciras, que viene de empatar con el Marbella, están abajo y quieren terminar el año bien. Nosotros queremos llevar esta dinámica lo más lejos posible y el equipo está concienciado. Tenemos que ser eficaces, solventes, con actitud, intensidad... y a partir de ahí siempre les digo a los jugadores que se puede perder pero marchándote del campo pensando que has podido ganar, y algunas veces no lo hemos hecho”.

El Decano tendrá la baja por sanción de Isi Ros; su sustituto puede ser Víctor Barroso: “Alguna gente dice que el entrenador no pone a Víctor; se lesionó en un momento clave después de hacerlo muy bien en Mérida y cuando volvió no estaba a gusto. Le preguntaba y me decía que no estaba fino; el otro día estuvo bien, es un chaval que lo quiere todo el mundo por su humildad, y es un jugador que me gusta porque se mete dentro, tiene buen golpeo, cambia el juego... Es una posición (la de Isi Ros) en la que también pueden entrar Quiles o Chuli que están perdiendo el sitio y son puntas con recorrido. Voy a mirar también el tema físico; ahora necesitamos más a gente fresca y que compita que a jugadores más talentosos”.

La enfermería albiazul mejora con respecto a la pasada jornada en la que estuvieron Alfonso, Irizo y Óscar Ramírez. “Alfonso está muy justo, vamos a ver el entrenamiento de mañana (hoy), tengo muchas dudas porque aún nota algo en la carrera, aunque no en el golpeo; Irizo ya empieza a entrenar poco a poco con el grupo, cada día está mejor; y Óscar ya está bien, un poco justo pero bien”.

También habló Monteagudo del Algeciras. “Últimamente ha intentado ser más solvente, está más armado, el otro día cambió la alineación, pero creo que en casa apostará por ese talento de Antonio Domínguez, que tiene buen golpeo y hay que intentar frenarlo. En casa se exponen más que fuera, y ese tipo de equipos a veces nos viene bien, y tenemos que intentar hacerle daño”.

El Algeciras está incentivando a la afición para que llene el campo. “Ya he comentado que fui jugador allí en Segunda A y la sensación que uno tiene es que es apretado como el del Marbella, el Melilla o la Balona, y si no estás serio, si no eres ganador en los duelos, cuando te das cuenta vas perdiendo. No podemos conceder mucho balón parado, hay que intentar jugar lejos de la portería, saber que tienen jugadores con talento pero también sufren, si están abajo es por algo. Si vamos un punto por debajo de lo que tenemos que ir, cuando te das cuenta vas perdiendo”, concluye Monteagudo.