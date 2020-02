Miguel Cera confía en que el Recreativo resurja

Miguel Cera confía en que el Recre remonte el vuelo y cual ave Fénix resurja de sus cenizas. El lateral derecho del Decano admite que la derrota del pasado fin de semana en Don Benito “fue un palo duro. Sabíamos que era un partido importante para haber sumado y habernos distanciado de la zona de abajo, pero no pudo ser. Cometimos errores que nos hicieron daño y ahora debemos mejorar esos errores para que no vuelvan a suceder”, dice.

El joven futbolista albiazul se ha afianzado en el once titular y es uno de los destacados de la plantilla recreativista. “Intento en cada partido dar el máximo de mis posibilidades y aportarle al equipo todo lo que puedo y creo que no soy el único porque todos mis compañeros también lo intentan, pero si las cosas no salen a nivel grupal tampoco van a salir a nivel individual. Lo más importante ahora es que el equipo resucite de espíritu, que sepa a lo que juega y acabar la temporada como la afición se merece”, indica.

El onubense elogia al nuevo entrenador, Claudio Barragán, del que dice que “nos va a aportar esa chispa de intensidad que a veces nos ha faltado en los partidos. Pienso que se puede corregir esta situación, que se puede dar la vuelta. Confiamos en el míster y en todos los jugadores de la plantilla para sacar esto adelante”.

Sobre el calendario que debe afrontar el Decano, que aún debe jugar trece encuentros, el lateral albiazul cree que “debemos ir partido a partido tomándonos cada encuentro como si fuera una final, dando el máximo sin pensar en el siguiente”.

“En esta categoría todos los rivales son complicados, desde el primero hasta el último, y lo que tenemos que hacer es salir al campo con las ideas claras, sea el rival que sea, a ganar el partido. Somos el Recre, el Decano del fútbol español, y eso debe servirnos para pensar en ganar cada partido sea el rival que sea, el primero o el último”.

Sobre el Sanluqueño, que el domingo visitará el Nuevo Colombino, ha dicho que es “un equipo muy serio, muy rocoso y que tiene muy clara la idea a la que juega. Si estamos por debajo de ellos en intensidad no nos servirá para nada y sumaremos una nueva derrota, pero si igualamos o superamos la intensidad del adversario creo que podemos sacar el partido porque la calidad la tenemos. Esperemos que el domingo saltemos al campo a dejarlo todo por este escudo y a transmitirle a la afición que este equipo sí quiere y lo va a conseguir”, concluye.