Mehdi Nafti: "El Recreativo es un gigante dormido"

Mehdi Nafti, entrenador del Badajoz, no se fía para nada del Recreativo. “Es un gigante dormido”, advierte el franco-tunecino. “A mí y a mi plantilla la clasificación del Recre no nos va a engañar, sabemos perfectamente dónde vamos”, aseguró en la rueda de prensa previa al encuentro de mañana.

Nafti siguió elogiando al Decano, asegurando que tiene “una plantilla fantástica. Arriba tiene a Rubén Cruz, Chuli, Quiles, Isi Ros, Alfonso… y sobre todo lo que tiene el banquillo. Monteagudo no hace falta decir quién es”.

Reclama máxima concentración a sus jugadores. “Jugamos ante un gigante dormido y estamos avisados. Si salimos en Huelva a ver qué pasa, en el minuto quince ya vamos perdiendo. Hay que salir a morder para ganar”, resaltó Nafti.

El Decano acumula una racha negativa de ocho partidos sin ganar, siendo su último triunfo ante un conjunto extremeño, el Don Benito. “Llevan una racha negativa, pero en los partidos que yo he visto no está más arriba en la clasificación simplemente porque el balón no ha entrado”, afirma el míster del Badajoz.

Sin Corredera ni Julio Gracia perderá creatividad en el centro del campo, pero no le preocupa al técnico del cuadro pacense porque sabe que tiene a jugadores con la calidad suficiente para suplirles sin que se note su ausencia. “Guzmán está en un buen momento, recupero a Sergi Maestre, Antonio Caballero también está muy bien... hay calidad de sobra para suplir las bajas”, resalta.