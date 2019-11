El rival del Recreativo ha revolucionado su plantilla para seguir aspirando al ascenso

El Recreativo de Huelva afronta este domingo (12:00, estadio Nuevo Colombino) un complicado encuentro dentro de la 15ª jornada ante un potente rival como el Badajoz, un equipo que cuenta con un presupuesto y una plantilla de los más potentes de la categoría.

El conjunto pacense, al igual que el Decano, llevó a cabo una importante reestructuración en su plantilla, y sólo se mantienen cinco jugadores: el meta Kike Royo, los defensas Candelas, Morgado y Tony Abad, y el interior Guzmán. Tras poner en marcha una poderosa maquinaria de fichajes, el Badajoz incorporó al portero Garrancho; los defensores Kike Pina, Pablo Vázquez, Iván Casado y Fobi; los centrocampistas Caballero, Corredera, Julio Gracia, Maestre, Traoré, Carlitos, Adilson y Heber Pena; y los delanteros Jairo Morillas, Gorka Santamaría y Dani Lucas Segovia. El club apuró hasta el último segundo del mercado de fichajes para hacerse con dos sub 23: Arturo Segado (mediocentro) y Chris Ramos (delantero que llega cedido por el Valladolid y por el que también se interesó el Recreativo).

El conjunto que sigue entrenando Mehdi Nafti disputó la pasada campaña las eliminatorias de ascenso, objetivo para el que se ha reforzado esta temporada. El Badajoz marcha 3º en la tabla con 25 puntos gracias a 7 victorias, 4 empates y 3 derrotas, con 18 goles a favor y 10 en contra (el tercer mejor equipo del grupo en defensa, sólo superado por el Cartagena con 5 y el San Fernando con 7).

El Recreativo en casa ha ganado tres partidos (Talavera, UCAM y Don Benito), empatado dos (Linense y Real Murcia) y perdido dos (Cartagena y Granada B). Curiosamente, el Badajoz presenta el mismo balance como visitante: Tres victorias (Cádiz B 0-2; Talavera 0-2 y Don Benito 1-4); dos empates (Cartagena 0-0 y Córdoba 1-1), y dos derrotas (UCAM y Linense, ambas por 1-0).

Gorka Santamaría es el pichichi del equipo (5 goles) mientras Djak Traoré apenas tiene protagonismo

Sus máximos goleadores son el ex albiazul Gorka Santamaría (5) y Heber (4); en el equipo también milita otro ex del Recre, el centrocampista Djak Traoré, que apenas tiene protagonismo en el equipo. La pasada jornada fue el primer equipo en derrotar al Marbella, gracias a un solitario gol de Álex Corredera en el 47'. Su once inicial será básicamente el que sacó el pasado fin de semana: Kike Royo, Pablo Vázquez, Morgado, Juan Casado, Toni Abad, Caballero, Álex Corredera, Heber, Guzmán, Gorka Santamaría y Jairo Morillas.

Recreativo y Badajoz se enfrentaron este verano en Campomayor (Portugal) en el penúltimo amistoso de la pretemporada albiazul, en un duelo saldado con derrota por 2-1. El conjunto albiazul comenzó bien y se puso por delante con un gol de Rubén Cruz, pero fue de menos a más y el Badajoz remontó con los tantos de Álex Corredera y César. En ese partido fueron expulsados con roja directa Morcillo y Jairo, y Monteagudo alineó a tres centrales.