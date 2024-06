Marcar el último gol de la temporada en el Recre, sinónimo de despedida

Hace casi tres semanas que el Recreativo de Huelva dio por finalizada la temporada. Lo hizo con buen sabor de boca, venciendo en casa a la UD Ibiza gracias a un solitario gol de Álvaro Bustos pero con la sensación agridulce de haberse quedado a un punto de haber disputado los playoff de ascenso a Segunda División. Precisamente, tanto Ibiza como Ceuta, quinto clasificado, quedaron eliminados a las primeras de cambio ante Barça Atlètic y Gimnàstic de Tarragona respectivamente.

El jugador en poner el broche a la primera campaña del Decano en Primera Federación tendrá que buscar nuevo equipo. El pasado 31 de mayo el club anunciaba que Álvaro Bustos no renovaba su contrato y por lo tanto pasaba a ser agente libre. El futbolista asturiano llegó a la disciplina albiazul en el mercado invernal y, pese a no cumplir con las expectativas en cuanto a juego, se marchó con dos goles en su haber, uno de ellos el cuadragésimo cuarto y último del curso 23/24.

Como viene ocurriendo a lo largo de los últimos años, el último jugador en marcar gol con el Recre jugará en un equipo distinto al año siguiente. Rafa de Vicente, autor del tanto que cerró la temporada 16/17, fue el último en continuar como recreativista. A partir del malagueño parece haberse creado un maleficio que de momento no tiene fin.

El primero en iniciar la tendencia tras De Vicente fue Antonio Núñez. El madrileño llegó al Decano en la 14/15, en Segunda División, convirtiéndose rápidamente en uno de los jugadores más queridos por la afición por su pundonor y entrega. Anotó 14 dianas en las cuatro temporadas que estuvo corriendo la banda del Nuevo Colombino, algunos de ellos muy importantes para salvar la categoría. Núñez marcó en su último partido como profesional, ante Las Palmas Atlético, el que a la postre sería el último gol del Recre dicha campaña.

En la 18/19 el Recreativo de Huelva se quedó a las puertas del ascenso a las órdenes de José María Salmerón. Completó liga inmaculada, finalizando en primera posición con 78 puntos. Lastimosamente cayó en los playoff primero ante el Fuenlabrada y después con el Mirandés. Caye Quintana fue el autor del tanto que adelantaba a los onubenses en el electrónico. El isleño sí acabaría ascendiendo de categoría al fichar por el Cádiz CF.

La temporada 19/20 tuvo la peculiaridad de finalizar en marzo por la pandemia del covid-19. Más cerca de los puestos de descenso que de la promoción, el encuentro frente al Atlético Sanluqueño disputado el 23 de febrero fue el último en el que hubo goles albiazules. Quique Rivero de penalti anotó el definitivo 2-0. Se marchó al Real Unión de Irún, donde permanece desde entonces. Después de dicho duelo, el Recre perdió 1-0 con la Balona y empató sin goles con el Marbella.

La fatídica 20/21, en la que el Decano acabó cayendo hasta Tercera Federación, se cerró con una goleada por 4-0 al Lorca Deportiva. Con ambos equipos descendidos, el equipo "regaló" una victoria a los pocos aficionados que podían asistir al Nuevo Colombino por las restricciones sanitarias. El canterano José Antonio Molina, también conocido como Arjona, marcó el cuarto y último gol del curso. Aunque siguió perteneciendo a la disciplina albiazul, no lo hizo en el primer equipo y acabó fichando por el Elche en el mercado invernal de la siguiente campaña.

En 3ªRFEF el Recre cumplió y se hizo rápidamente con el primer puesto del grupo hasta el final. No obstante, la temporada finalizó con derrota en Tomares. El conjunto que dirigió aquel día Jaime Díaz por la dimisión previa de Alberto Gallego se marchó ganando 0-2 al descanso, pero el conjunto sevillano fue capaz de darle la vuelta al resultado en la segunda mitad. Perotti, quien no había tenido demasiado protagonismo, anotó el segundo tanto recreativista. Recaló en el Utrera en la segunda vuelta de la competición tras no contar para Abel Gómez.

El caso más reciente y del que se cumplió un año hace algunos días lo encontramos con Dopi. El ariete vasco marcó uno de los goles más importantes de los últimos años en clave albiazul. Después de varios meses en los que no consiguió ver puerta, empujó de cabeza a la red el balón que a la postre le daría el ascenso al Recre tras una eliminatoria que se complicó más de la cuenta con el Cacereño.

Finalmente, motivado por las lesiones que arrastró durante el año, salió del Decano y pudo encontrar acomodo en Primera Federación. Sin embargo, no ha podido contar con demasiados minutos por los mismos motivos en el Sestao River. Con la salida de Bustos se cumple una profecía que se viene cumpliendo durante las últimas siete temporadas.