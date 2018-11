Krypteia insiste en su intención de acudir a una puja por el Recre y se coloca en modo espera

Rueda de prensa de expectación sin un resultado claro. Krypteia Capital mantiene viva su llama e insiste en que su objetivo es la compra del Recre, una operación que no está en su mano ni parece factible a corto plazo ya que debería ser mediante un procedimiento negociado que no está en marcha, por lo que se coloca en modo espera. La sociedad ha comparecido para “recordar que estamos aquí” e insistir en su mensaje de los últimos meses, sin ser capaz de concretar más allá. La comparecencia ha tenido mucho de ejercicio de relaciones públicas, con una clara intención de promocionar la posición de Krypteia como candidato a un posible proceso de venta futuro. “Si antes queríamos ser propietarios al 100% ahora lo queremos al 200%”, ha comenzado su intervención Javier Jiménez en nombre de la sociedad. Si bien “ahora mismo no podemos hacer más”. "No nos vamos a retirar y seguiremos a la espera salvo que se diga de un modo claro y radical que no habrá venta del Recre", ha añadido.

No nos retiramos y seguiremos aquí salvo que se diga de forma clara y radical que no hay venta

La rueda de prensa ha tenido como objetivo fundamental dar visibilidad a Krypteia, que reconoce que se queda en modo espera. “Ahora mismo hay dos opciones que son que siga en manos públicas o en manos privadas”. Ha insinuado que la propiedad municipal sería perjudicial para las aspiraciones futuras del club para defender la candidatura de Krypteia “junto a otras alternativas privadas si aparecen como es lógico”. A la hora de responder a posibles encuentros directos con el Ayuntamiento no ha concretado cómo, cuándo ni con quién sino “entre representantes de las partes porque la propiedad sabe de nuestros planes” después de dos procesos de venta en los que la Mesa de la Contratación lo descartó. Si el Consistorio vuelve a abrir un proceso de venta "estaremos ahí". Para defender la posición de Krypteia ha recordado que "aquí seguimos a pesar de tener un crédito de casi medio millón de euros vencido. Estamos tendiendo una mano, decir que aquí estamos. No somos oportunistas, somos una solución".

Uno de los puntos destacados de la comparecencia ha sido la ausencia de Eurosamop, con quien marca distancias. Krypteia cambia de discurso en este sentido. Tras la afirmación de hace varias semanas en la que Óscar Romero afirmó en la Ser que eran “lo mismo”, hoy Javier Jiménez ha cambiado de mensaje sobre la empresa de Juanma López. Eurosamop "tiene un contrato de gestión con el que está realizando un trabajo muy bueno, pero no ha optado a la compra y nosotros sí. Nosotros no respondemos de la gestión de Eurosamop. Tenemos un acuerdo y les asesoramos cuando nos lo piden". "Estamos a muerte con ellos, pero respondemos de lo que nuestra sociedad quiere hacer no podemos forzar a terceros a comparecer aquí", ha afirmado sobre la ausencia de Eurosamop en la rueda de prensa. Sobre las palabras de Romero ha matizado que "hay que ponerlas en su contexto porque nosotros colaboramos en lo que podemos, para ayudar al Recre somos lo mismo".

Eurosamop tiene un contrato con el que hace un buen trabajo, pero no ha optado a la compra y nosotros sí

Krypteia Capital confiesa que “no hemos presentado oferta porque no hay un procedimiento abierto en el que se puedan presentar”. La sociedad fue descartada en dos ocasiones anteriormente por la Mesa de Contratación. Jiménez ha cuantificado en “tres millones de euros” el dinero necesario para terminar la temporada y que “nosotros estamos dispuestos a garantizarlos con un aval”. Ha insistido de nuevo en poseer los “mecanismos necesarios” mediante acuerdos de patrocinio como la camiseta, sobre la que ha afirmado que cuentan con un acuerdo por 300.000 euros con una empresa que no ha querido desvelar además de “aportar 1,5 millones más por temporada además de los abonados”.

Han comparecido Jacobo Gallego y Javier Jiménez. El primero ha tomado la palabra para defender el proyecto de la sociedad a través de Huelva Capital y disculparse ante el Enrique Benítez por no haber dado un apoyo más firme al club que hubiese permitido al equipo competir en la LEB Plata. “Nos hubiese gustado haberles ayudado más, pero nuestra premisa es ser precavidos y esperamos seguir ayudándoles en los próximos años para devolver al baloncesto onubense al lugar que merece”, reconoció. “Nuestra intención es seguir apoyando al deporte tanto mayoritario como minoritario”, ha señalado Gallego.