Juan Delgado tendrá que pasar por quirófano

Otra mala noticia para Juan Delgado. El delantero del Recreativo de Huelva tendrá que pasar por quirófano después de las complicaciones surgidas en la recuperación de su lesión. Tras las últimas pruebas realizadas, el futbolista albiazul tendrá que ser operado de menisco. Será este miércoles en la Clínica Fremap de Sevilla.

Este es un palo más para el jugador albiazul que ve cómo se alargará su vuelta al terreno de juego. No sería de extrañar que no sea de la partida en lo que resta de temporada. Si bien es cierto que la recuperación no será tan larga, 2 meses y medio o 3, hay que poner encima de la mesa que al 100% llegaría por finales de febrero, principios de marzo, con la liga tan avanzada y añadiendo que podrá venir algún delantero en el mercado de invierno, sus oportunidades pueden ser mínimas.