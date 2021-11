Juan Delgado: "Voy a trabajar igual de duro que días atrás"

La noticia, triste, del momento, es la lesión de Chendo. “Ha sido una noticia dura, nunca es grato que un compañero se lesione”, reconoció Juan Delgado en rueda de prensa. La rotura del menisco del delantero es la primera lesión de gravedad en el equipo esta campaña. Ahora, explicó Delgado que “el equipo lo que está pensando es en el partido de Los Barrios e intentar traernos otros tres puntos y dedicárselos a él”.

Chendo era uno de los futbolistas del Recre que más minutos había disfrutado esta temporada. Ahora ese tiempo lo debería ocupar otro futbolista o repartirse entre varios. Uno de los jugadores que más minutos puede sumar en este escenario es el propio Juan Delgado. “Yo voy a trabajar igual que antes. Es verdad que aquí estamos 25 en la plantilla y es muy complicado estar en el 11. Voy a trabajar igual de duro que días atrás y si el míster decide que tengo que estar en el 11 pues tendré que partirme la cara”.

Aun así, el futbolista albiazul reconoció que “pienso que ahora puedo tener más minutos”, y sobre la responsabilidad “es la misma que teníamos antes, cuando salimos al campo sabemos el escudo que llevamos, sabemos lo que representamos y eso es lo que tenemos en mente todos los días”.

Juan Delgado jugó el pasado encuentro como 9 titular, con Peter muy cerca de él. En este dibujo, Delgado señaló sentirse “muy cómodo porque ya trabajamos durante la semana. Yo venía a recibir, él iba al espacio y con la potencia que tiene hizo mucho daño”.

Sobre los buenos números que está cosechando el Decano esta temporada, Juan Delgado, al ser preguntado si el principal rival del Recre es el propio Recre señaló que “nosotros lo que tenemos que hacer es competir contra nosotros mismos y esta semana hacerlo mejor que la semana pasada, y seguramente llegarán los buenos resultados que están llegando”.

También ayer atendió a los medios de comunicación Víctor Barroso. El recreativista también señaló que la lesión de Chendo “ha sido un mazazo para todos porque venía ayudando mucho al equipo”. A nivel personal, el onubense señaló estar “muy contento. Personalmente me están saliendo las cosas. El míster siempre me ha transmitido su confianza, desde el primer día. Da igual que juegue o no juegue, siempre me ha transmitido que confía en mí. La verdad es que estoy muy agradecido”. Cuestionado si se siente titular en este Recre, Barroso apuntó que “no es titular sino esa continuidad que años atrás no he tenido. Cualquier jugador de este equipo puede salir de titular y hacerlo igual o mejor. Estoy contando con minutos que me está dando el míster e intento hacerlo lo mejor posible”.

Acerca de los buenos resultados que se están consiguiendo en la temporada, en la que el Recre es invicto, Barroso señaló que “no creo que sea un paseo. Estamos actuando muy bien en el plan de partido, creo que en cada uno lo hemos llevado a la perfección. Se está viendo en esos goles y en esos puntos”. La semana que viene el Recre juega entre semana contra el Xerez, aunque Barroso apuntó que todavía no se mira de reojo ese compromiso, “no hay más para allá del sábado a las 16:00”.