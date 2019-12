Zamora: "Con las últimas victorias ha llegado la liberación y el Recreativo va a ir a más"

Juan Antonio Zamora, secretario técnico del Recreativo de Huelva, está plenamente convencido de que el equipo irá a más en la segunda vuelta, no se arrepiente de ningún fichaje y deja la puerta abierta a la llegada de algún refuerzo en el mercado invernal.

No le ha dejado un buen sabor de boca la primera vuelta: “El equipo ha ido de menos a más; nadie se esperaba la racha que tuvimos de 9 jornadas sin ganar, en las que sobre todo tuvimos muy mala suerte, porque hubo muchos partidos que merecimos ganar y no lo hicimos”.

Pese a todo, cree que la clasificación siempre hace justicia, aunque hay que esperar al final de la competición. “Al final de la Liga el equipo se quedará donde se merezca y tendrá el puesto para el que haya hecho méritos. Dentro del fútbol hay muchos factores que no se pueden controlar, y tanto para ascensos como para descensos influye la mala o buena suerte, pero al final la clasificación suele ser justa”.

Tras una primera vuelta irregular (a falta del partido con el Córdoba), Zamora tiene depositadas muchas esperanzas en la segunda: “Estoy plenamente convencido que la segunda vuelta será mejor que la primera; temí mucho por los partidos buenos que hicimos y no se conseguía la victoria, eso suponía una presión para los futbolistas, porque hay muchos nuevos, otros que no habían jugado en equipos de la importancia y la entidad del Recreativo, y eso nos perjudicó porque nos autopresionamos nosotros mismos, pero con las últimas victorias ha llegado la liberación y el equipo va a ir a más”.

Ese optimismo del secretario técnico albiazul está basado en que “a principios de temporada todos creíamos en los jugadores y en el rendimiento que iban a dar, y estoy seguro que al final todos estarán al nivel que esperamos de ellos. Hemos jugado partidos muy buenos en casa, tanto por juego como por rendimiento individual, y fuera disputamos otros en los que no teníamos que habernos venido con las manos vacías”.

Reconoce Zamora que la irregularidad del Recreativo no tiene una explicación lógica. “No, porque hay factores en el fútbol que nadie logra controlar, son los futbolistas los que controlan las situaciones. El entrenador trabaja para contrarrestar al rival y emplear la mejor táctica para ganar los tres puntos, pero hay situaciones individuales o en este caso colectivas en las que no se sale con la concentración adecuada o no se tiene intensidad, y eso te lleva a encajar un gol en los primeros minutos y eso enmascara el buen trabajo de toda la semana. Hemos trabajado para que algunas de esas situaciones no vuelvan a repetirse más”.

El Decano estuvo 9 jornadas sin ganar; en la mayoría de los equipos, y más si tiene aspiraciones altas, eso hubiese supuesto cambiar de entrenador, pero el club mantuvo su apuesta por Alberto Monteagudo. “Nuestra confianza en él es total desde el primer día; es uno de los mejores técnicos de la categoría y su experiencia lo ha avalado muchos años; sabemos cómo controla el grupo, cómo lee los partidos, su trabajo diario... si hubiésemos visto una pequeña grieta que fuese perjudicial para el equipo hubiésemos tomado alguna medida; pero si echamos la vista atrás y nos fijamos en otros equipos que han cambiado de entrenador podemos ver cómo la mayoría no ha podido resurgir”.

¿Se arrepiente Zamora de algún fichaje? “No, para nada, son los mejores futbolistas que podían venir; es cierto que todavía está por ver la mejor versión de cada uno de ellos, pero mantenemos nuestra apuesta y nuestra confianza en ellos”.

Durante la pretemporada comentó que el objetivo del Recreativo era “estar entre los mejores”. ¿Mantiene el objetivo en estos momentos? “No hay que cambiarlo; somos el Recreativo y nuestro escudo pesa; tenemos que obligarnos a estar entre los mejores, representamos a un club muy grande, a una ciudad que está volcada y a una afición increíble, y tenemos que responder sí o sí. Hay que ser conscientes de que tenemos un equipo totalmente nuevo, hay que sentar unas bases y construir unos pilares firmes para ir dando pasos poco a poco, mejorando en lo deportivo y dando estabilidad a la entidad”.

También antes de empezar la Liga afirmó que “espero no tener que reforzar el equipo en el mercado de invierno porque estamos contentos con lo que tenemos. Será la temporada la que nos marque las necesidades. Si alguien no está a la altura o hay algún déficit se reforzaría esa posición”. Al respecto, afirma que “confío ciegamente en estos futbolistas a día de hoy; el trabajo de la secretaría técnica es estar atentos a cualquier situación que se pueda dar, pero confiamos plenamente en esta plantilla. La puerta siempre está abierta (para hacer algún fichaje), pero nadie se ha dirigido al club quejándose por la falta de minutos o diciendo que no está a gusto aquí. Si tenemos que estar entre los mejores debemos ser lo más competitivos posible, y lo que toca ahora es confiar al cien por cien en lo que tenemos”.

¿Le ha pedido Alberto Monteagudo al club algún regalo de Reyes en forma de fichaje? “Hemos hablado a nivel general, lo que no quiere decir que haya que incorporar a alguien urgentemente. Hay que valorar la plantilla, analizar a cada jugador y saber los puntos fuerte y débiles que tenemos, y a partir de ahí, crecer”.

En su presentación, Zamora dejó claro que no le generaría deuda al club. ¿Hacer algún fichaje supondría un gasto extra? “No tiene porqué, se puede conseguir una cesión, porque hay muchas plantillas de Primera y Segunda con una cantidad de jugadores tremenda. Hay fórmulas para que no se genere deuda, siempre dentro de los parámetros que marque el club”.

Uno de los asuntos a resolver es la situación de Iván González, que sigue siendo jugador del club, aunque sin ficha: “Continúa con su recuperación, y a día de hoy es prioritario que se recupere al cien por cien. Si cuando se cierre el plazo (el 31 de enero) está en un estado de forma que le permite irse cedido, no habría problema, porque lo que queremos es que tenga minutos. Queremos ayudarle y no correr riesgos; ahora no valoramos nada, ya veremos a final de enero cuál es la situación”.

Agradece el compromiso de los socios “son unos 10.800 a día de hoy, lo que supone un éxito tremendo y demuestra que esta ciudad vive por y para el Recreativo. Los responsables de cada parcela del club ponemos todo nuestro esfuerzo y dedicación para devolverles todo lo que nos dan”.

Zamora se muestra satisfecho con la labor que se viene desempeñando con la cantera. “Le estamos dando continuidad a un proyecto que se inició el año pasado con una metodología y unos departamentos específicos; el filial (División de Honor) va de menos a más, con un fútbol vistoso, se divierten jugando; el juvenil también está en una categoría superexigente y es una de las joyas del club; los cadetes también están en la máxima categoría, en el infantil hay una buena generación... en general estamos contentos”.

Zamora le pide a los Reyes Magos “que mantengamos la llama de la ilusión que tenemos todos los recreativistas por una estabilidad económica y social, y que con el paso del tiempo lleguen unos objetivos deportivos más sólidos y vayamos creciendo paso a paso”.

Por último, el secretario técnico destacó la implicación del club con la ciudad, que se plasmará esta semana con varios actos como la visita a la planta de Pediatría del Hospital Juan Ramón Jiménez, a la que irá una parte de la plantilla para llevar regalos; también están la visita a alguna asociación de la ciudad para compartir un rato en una fechas tan señalada, o la Gala de los Reyes Magos en la Casa Colón, donde también irán integrantes de la plantilla albiazul.