Juan Alfaro y Kuiki, dos de los artífices del ascenso del Atlético Onubense

El ascenso del Atlético Onubense a Tercera RFEF ha sido una de las noticias más positivas de la temporada en el seno del Recreativo de Huelva. Los albiazules consumaron este fin de semana el ascenso de categoría gracias a ganar 2-0 al Castilleja en un partido donde la primera parte "no fue tan buena pero en la segunda salió el equipo que ha sido líder y demostró el fútbol que tiene", cuenta Kuiki, su entrenador, a Huelva Información.

Eso sí, el alirón tuvo que esperar una semana más tras empatar con el Algaida el fin de semana anterior: "En la segunda parte nos pesaron mucho los nervios. Había mucho ambiente de festejo, de que iba a llegar ya y se tuvo que posponer una semana más", confiesa. Dicho ambiente festivo hizo que el técnico preparara la semana "como una más. Hemos hecho lo que hemos hecho siempre durante todo el año".

Para el técnico del filial el ascenso supone "algo casi necesario que el filial del Recre esté en esa categoría. Hacía muchos años que no estaba y para el club y para la ciudad le viene muy bien porque están más cerca de los jugadores del primer equipo". Juan Alfaro, director de la cantera y miembro de la secretaría técnica del Decano, también ve el ascenso como una "oportunidad porque los jugadores están un pasito más cerca del primer equipo".

Además, otro de los aspectos clave del salto de categoría es la profesionalización que se requiere. Cabe recordar que el primer equipo del Recreativo ya sabe lo que es jugar en Tercera RFEF. Lo hizo hace dos temporadas, logrando el ascenso con Alberto Gallego a los mandos. Alfaro asegura que ahora mismo el Atlético Onubense no tendría problemas en jugar en la Ciudad Deportiva: "La única pega que tendría ahora mismo es la iluminación del campo tres, que no llega al mínimo porque hace poco robaron los cables de la torreta. A nivel de césped cumple los requisitos tanto el césped artificial que se puso nuevo como cualquier del natural. En ese sentido no vamos a tener problema, además los riegos están nuevos que también se examinan".

Pese a que el ascenso es un hecho, Kuiki no quiere mirar más allá, ya que aún restan dos jornadas para finalizar la competición y "vamos a intentar quedar campeones, ya a partir de ahí que sea lo que tenga que ser". No obstante, el onubense se muestra "encantadísimo de seguir aquí" y que si el club quiere que continúe el próximo año "es muy fácil, solo tienen que sentarse conmigo y será rápido".

El secretario técnico del Decano aboga por la continuidad de los jugadores de Huelva: "En igualdad de condiciones vamos a apostar por el de aquí. Traerte uno de fuera es mucho más caro, si lo tenemos en casa no vamos a ir a por el de fuera. A lo mejor hay posiciones que tenemos que acudir fuera porque aquí no encontramos o no tenemos lo que buscamos, pero siempre hemos mantenido "que vamos a apostar por el de Huelva".

Dos ejemplos muy claros de jugadores de Huelva con futuro son Paolo Romero y Pablo Évora, ambos aún en edad de juvenil. El primero dio la asistencia del primer gol ante el Castilleja y ha estado todo el año en dinámica del primer equipo, mientras que el segundo "le tocó salir desde fuera para aportar esa rapidez y tuvo el premio del gol. La madurez que han conseguido este año ha sido bestial. Estamos muy contentos con ellos dos de que nos hayan aportado algo distinto", asevera Kuiki.

Para Alfaro, ambos futbolistas deben ser claves en el próximo objetivo del club a nivel de cantera: El ascenso del Juvenil A a División de Honor, "la categoría más bonita y exigente que hay en fútbol base". El cuadro que dirige Antonio Calle marcha en puestos de ascenso, dos puntos por encima de su inmediato perseguidor, el San Fernando: "El calendario que le queda es complicado. Ya una vez conseguido lo del filial, por importancia sería el Juvenil A. Entendemos que el filial ha cumplido con creces con la temporada pues ahora vamos a ayudar al juvenil", confirma el director de la cantera.

A partir de ahora se dibuja un escenario en la cantera en la que hasta cuatro equipos tienen posibilidades de subir de categoría. Juvenil A, Cadete B, Infantil A y Cadete A, siendo estos dos últimos los equipos que mejor lo tienen. "Si es verdad que tanto Cadete A como Infantil A se le ha puesto la cosa bastante bien. Vamos a esperar y confiar si conseguimos recuperar las categorías principales de cada etapa", finaliza Alfaro.