El Rayo Majadahonda de Abel, espejo donde mirarse

Aún no está todo dicho en el Grupo II de Primera Federación. El Recreativo de Huelva tiene este fin de semana una oportunidad de oro para intentar acercarse a la quinta plaza que da acceso a jugar el playoff de ascenso. Real Murcia y Ceuta se enfrentan este domingo en el Enrique Roca-Nueva Condomina. Un duelo que arrancará una hora antes de que lo haga el Recre-Linares y que de una manera u otra beneficiará los intereses del Decano siempre y cuando no vuelvan a tropezar en el Nuevo Colombino ante el conjunto azulillo.

La situación clasificatoria, pese a que no es la esperada por el pobre rendimiento de los últimos meses, no es definitiva. Y eso lo sabe mejor que nadie el entrenador del Recre, Abel Gómez. El técnico sevillano ya sabe lo que es colarse in extremis en unos playoff de ascenso cuando prácticamente nadie lo tenía en las quinielas. Sucedió en la temporada 21/22, la primera bajo la denominación de Primera Federación.

En aquella ocasión, Abel Gómez dirigía al Rayo Majadahonda en su segunda experiencia en los banquillos tras salir del Atlético Sanluqueño. El conjunto majariego, que contaba en su plantilla con jugadores como el onubense Álvaro Vega, el centrocampista Tropi o el propio Gorka Iturraspe, protagonizó una remontada espectacular en el tramo final de campeonato que le valió para finalizar en cuarta posición en liga regular.

Paralelamente a lo que está sucediendo con el Decano, los madrileños estuvieron flirteando con los puestos privilegiados durante prácticamente todo el curso. En la jornada 30, el Rayo Majadahonda cayó 2-1 con el Deportivo de la Coruña. Una semana después volvieron a perder. Esta vez en casa ante el Talavera y el equipo salía momentáneamente del playoff.

Serían dos de las cuatro derrotas consecutivas que tendría el equipo de Abel Gómez en el mes de abril. Los majariegos, con el mismo número de partidos disputados que el Recre actual, se encontraban a tres puntos de la promoción que marcaba la UD Logroñés con 53 puntos. Pero eso no sería lo peor. Aun faltaría otra derrota, la quinta seguida, para alejarse definitivamente a cinco puntos de una quinta plaza que ahora mantenía el CD Badajoz. Solo quedaban 12 puntos en juego.

A partir de ese momento el Rayo Majadahonda ganó los cuatro últimos partidos de la competición. UD Sanse, CD Calahorra, Zamora y CD Badajoz fueron las víctimas de un arreón final que trajo consigo el premio de disputar el playoff de ascenso a Segunda División. El cuadro franjirrojo se hizo con el cuarto puesto, alcanzando los 62 puntos, cuando en la jornada 34 solamente tenía 50, dos menos de los que tiene el Recreativo de Huelva ahora mismo. Aunque el sueño se esfumó pronto tras perder en semifinales con un Albacete que posteriormente acabaría ascendiendo en Riazor, los madrileños protagonizaron una remontada que debe de servir de espejo en el que mirarse para el Decano.

Para ello, los onubenses no pueden dejarse más puntos por el camino. Prohibido fallar. La primera de las batallas tendrá como rival a un Linares Deportivo sumido en puestos de descenso. El conjunto minero llega con un ex albiazul en el banquillo. Romerito tomó las riendas la pasada semana, estrenándose con derrota en casa ante el Castellón. Ahora, en su primer partido a domicilio, tratará de llevarse los tres puntos para tierras jiennenses con el fin de intentar una permanencia que ahora mismo tiene a seis puntos.

De perder en Huelva, el cuadro azulillo podría dejar el descenso de categoría visto para sentencia siempre y cuando Sanluqueño y Mérida ganen sus partidos. No obstante, el Recreativo no debe andarse con ningún tipo de confianza viendo los precedentes con los últimos equipos a los que se ha enfrentado en una situación similar.