Josiel Núñez: "Jugando de pivote puedo dar mucho más"

El Recreativo de Huelva ya prepara una nueva jornada de liga con la sesiones de entrenamiento. Después de dos victorias consecutivas, los jugadores albiazules aspiran a lograr el 9 de 9 que los impulse en la clasificación y estén con los mejores del grupo 4 de la Segunda RFEF. "El equipo se siente ya con más confianza", reconoció Josiel Núñez, que pasó por rueda de prensa este miércoles. "Esto era muy importante para nosotros, seguir en la línea de la victoria; nos metimos en un bache de empates y pérdidas y ya la hemos superado. El ánimo de todos ha cambiado y ahora nos sentimos muy bien", explicó el jugador recreativista.

En esta línea, el panameño aseguró que el equipo tiene "ganas ya de jugar", y hacerlo "como hicimos el domingo pasado que hicimos un gran partido en todos los aspectos". Cuestionado si el gol en el último suspiro ante el El Ejido fue un punto de inflexión, Núñez apuntó que "solo Dios sabe porqué pasan las cosas, nos hizo recapacitar y salir de mejor manera ante el Recreativo Granada". En el plano personal, el futbolista señaló que se encontró "perfectamente, jugando de pivote siento que puedo dar mucho más, dando pases entre líneas, moviéndome más.. y darle las gracias a mis compañeros que todos tuvieron una gran labor dentro del campo".

Uno de los gallitos del grupo es el Mar Menor, que se enfrentará al Decano el próximo 6 de noviembre, aunque Josiel Núñez apuntó que "paso a paso, ahora nos toca el Cartagena B y tenemos que ir a por la victoria. Ya después veremos la semana siguiente con el Mar Menor. Tenemos la confianza plena". Aun así, apuntó que la primera vuelta "no define quién asciende y quién no".

También pasó por rueda de prensa Iago Díaz, quien aseguró que "la semana siempre se vive mejor después de ganar. A partir del lunes ya preparando el partido, pero es verdad que la semana se hace más llevadera con victoria". En el plano personal, el futbolista señaló que se está encontrando "bien". "Siempre trabajamos para que cuando el míster te da la oportunidad poder hacerlo lo mejor posible y ayudar al equipo, y ahora me encuentro en buena dinámica y espero poder seguir ayudando al equipo que al final es lo que tenemos que hacer todos".

Sobre lo que ha cambiado del partido ante El Ejido y ante el Recreativo Granada, que se hizo un gran encuentro, Díaz apuntó que "el partido ante El Ejido nos vino muy bien para liberarnos, sobre todo mentalmente. Veníamos trabajando bien durante muchas semanas y las cosas los fines de semana no nos salían todo lo bien que nosotros queríamos. Ante el Recreativo Granada fue el partido más completo de todo el año, una primera parte con mucho control de balón, prácticamente no nos hicieron daño". Además, añadió que "las derrotas no nos pueden afectar tanto a nivel de presión".

Sobre la importancia de sumar una nueva victoria, Díaz señalo que "tenemos ganas de hacer un buen partido los 90 minutos aquí en casa. Sabemos que es un partido importante, tenemos que salir con la misma intensidad".