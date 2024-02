José Juan Romero, entrenador de la AD Ceuta: "El Recre no se sentiría cómodo si tuviéramos el dominio del juego y de la pelota"

José Juan Romero, técnico de la AD Ceuta, pasó por rueda de prensa antes de emprender su viaje hasta Huelva junto a sus pupilos para afrontar un duelo en el que "debemos dar nuestra mejor versión para lograr los tres puntos".

El equipo ceutí se encontrará con un Recre que se crece en el Nuevo Colombino, un equipo que para el técnico caballa, "alterna bastante y no creo que vaya a especular, menos en su campo y con su gente. No se sentiría cómodo si tuviéramos el dominio del juego y de la pelota. Creo que ellos también van a dar un paso adelante para llevarse los tres puntos, además saben que en su estadio no se van a dejar dominar".

El entrenador, natura de Gerena, espera "un partido abierto en muchos momentos, pero evidentemente con el respeto de los dos equipos” en el Nuevo Colombino con un "ambiente muy bueno, lo que le corresponde al Recreativo a su estadio y su historia. Jugamos contra un club que es una referencia en muchos momentos del fútbol español. Reúne todos los condicionantes, pero en esta categoría no está siempre muy acostumbrado a este tipo de escenario. No solo hablo del Ceuta, sino también del Recre. Tanto uno como otro tiene que estar preparado en un escenario así”.

Para la cita con el Decano, el Ceuta solo contará con la baja de Pablo García, "que poco a poco se está incorporando al grupo aunque no al 100%", según publicó El faro de Ceuta.