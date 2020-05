José Carlos: "El equipo estaba contento con Claudio Barragán y yo también"

José Carlos Fernández ha sido de los pocos jugadores que ha rendido como se esperaba esta temporada en el Recreativo de Huelva. Comenzó a trabajar con el equipo en la pretemporada, pero no se incorporó hasta el mercado de invierno. Con el Decano ha disputado 6 partidos, dos de ellos como titular (en Don Benito y ante el Marbella), con un total de 291 minutos; iba a más cuando se paró la competición y ha dado muestras de su calidad.

“En lo personal la temporada ha sido un poco extraña, porque debuté en febrero, es algo atípico; pero estoy contento de jugar, hasta que llegó la suspensión. Los compañeros me acogieron bien desde el primer momento; cuando me incorporé oficialmente ya los conocía y la adaptación resultó mucho más fácil”.

Si en lo personal ha sido positiva la campaña, a nivel de equipo no se ha dado el nivel que se esperaba. “Cuando se hacen los equipos en la pretemporada esta todo en el aire; la idea era estar arriba, pero luego el fútbol te coloca en otro lugar. Al principio arrancamos bien, pero luego llegó esa racha de dos meses sin ganar que nos condicionó mucho. Es cierto que se esperaba más, sobre todo después de un año tan bueno como el anterior, pero ahora ya sólo queda pensar en la próxima temporada”, destaca el riotinteño.

"Con Alberto Monteagudo había más libertad; Claudio Barragán es más exigente, aprieta más"

Con Alberto Monteagudo sólo jugó dos partidos, ambos como suplente; con la llegada de Claudio Barragán cobró más protagonismo. “Son entrenadores diferentes; con Alberto había más libertad; Claudio es un poco más exigente, aprieta más, lo que no quiere decir que sea mejor o peor. Son dos maneras diferentes de ver el fútbol, y Claudio aportó un poco más de agresividad que quizás es lo que faltaba al principio”, destaca.

Es partidario de la continuidad de Claudio en el banquillo albiazul: “No es una decisión que tenga que tomar yo, pero el equipo estaba contento y yo también. Las jornadas que estuvo no lo hizo mal, pero es poco tiempo para sacar conclusiones. Es una situación parecida a la mía, que también llegué con la liga muy avanzada”.

José Carlos termina contrato el 30 de junio; tenía una cláusula de renovación si jugaba un determinado número de partidos, algo que probablemente hubiera cumplido dado el buen nivel que esta mostrando, pero el parón lo ha trastocado todo. “Sí tenía esa cláusula que no se ha podido cumplir. Seguir en el Recreativo es mi primera opción; lo primero es saber si el club quiere contar conmigo y luego sentarnos a hablar. He jugado pocos partidos y me gustaría tener más oportunidades con el Recre, y sobre todo, empezar de cero, porque es extraño comenzar en Navidad, aunque estuviese meses entrenando con ellos”.

No le molestó que no se contara con él desde el inicio. "Más que enfadarme, lo entendí y lo asimilé bien"

Al atacante onubense lo le dolió que no se contara con él desde el principio, pese a que se entrenaba con el equipo desde la pretemporada. “Estaba ahí para demostrar que podía tener un hueco, pero las circunstancias fueron extrañas, porque la plantilla estaba casi cerrada y llegué tarde. Más que enfadarme, lo entendí y lo asimilé bien dadas las circunstancias de ese momento. Las cosas salieron como salieron y no le doy más vueltas”.

En el horizonte está la próxima temporada y la creación el año siguiente de la Segunda B Pro. “Será un poco diferente a lo que estamos acostumbrados en cuanto a calendario y tiempo, habrá subgrupos... habrá que adaptarse a las circunstancias. Para un club como el Recreativo la exigencia será la misma, porque con la historia, el potencial, la infraestructura y los aficionados que tiene, debe estar en Segunda División. Son ya muchos años en Segunda B y todo lo que no sea aspirar al ascenso no es bueno ni para la ciudad, ni para el club ni para la afición. Hay que ser ambicioso”.

Una de las cosas que más va a costar asimilar es jugar a puerta cerrada. “Nunca he jugado sin público en las gradas; el fútbol que nos gusta a los jugadores es con los estadios llenos de aficionados; será diferente. El fútbol irá en consonancia con lo que vaya pasando en el país, evolucionará paralelamente”.

Hasta que se inicia la próxima liga, probablemente en octubre, queda un largo periodo por delante. “Tanto tiempo sin competición no es bueno; estamos acostumbrados a una rutina y aunque ahora seguimos entrenando, no es igual, falta la dinámica de grupo, competir... y eso se nota mucho, pero hay que seguir trabajando para que cuando volvamos se note lo menos posible” concluye José Carlos, que ha pasado el confinamiento “sin muchos problemas, ya que soy bastante casero; y ahora que tenemos más libertad, pues mucho mejor”.