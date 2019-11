Joaquín Carvajal: “Tenía la ilusión de que mis dos hijas y los niños que entreno me vieran jugar”

Hablar de Joaquín Carvajal son palabras mayores. Pocos jugadores pueden presumir de tener una trayectoria tan dilatada como el serrano, que a sus 50 años ha descolgado sus botas para volver a jugar en el Cortegana. Explica el onubense su retorno a los terrenos de juego diciendo que “se han juntado varias cosas. Ya hace dos años que no estaba disfrutando entrenando. El año pasado cuando Pepe Vázquez se vino al juvenil del Recre y El Rosal estaba buscando entrenador me llamó y acepté, pero las últimas semanas entrenaba con ocho jugadores y me quemé muchísimo. Eso de entrenar con ocho y tener que poner a once lo llevo muy mal. Además, el Cortegana perdió los tres primeros partidos y yo pensé que media horita buena puedo dar. También tenía la ilusión de que mis hijas me vieran jugar (sus dos hijas juegan, y muy bien) y que los niños alevines que entreno me vieran esforzarme, correr y entrenar”.

A pesar de ser una institución en su pueblo, Carvajal mantiene la humildad que siempre le ha caracterizado: “Juego de lo que se me necesite y el tiempo que el entrenador considere oportuno, como si no me quiere poner, conmigo no tiene compromiso ninguno. Lo único que quiero es que los minutos que tenga sean de calidad”. Y es que el serrano admite que “en la Segunda Andaluza hay un nivel muy flojo. Hay gente a la que no le gusta entrenar, no hay compromiso. Ahora los niños tienen de todo y yo cuando era niño lo que tenía era un balón y con él me tiraba toda la tarde”.

La historia de Carvajal llamó la atención de Jesús Vázquez, que dejó el fútbol en activo hace tres campañas, pero que “no descarto” volver. “Hay una cosa... Que nunca he jugado en mi pueblo. Si me da ese punto de locura, sería por eso, por jugar en mi pueblo”, señala el coordinador de la cantera recreativista, al tiempo que cuenta que “hace poco jugamos una selección de exjugadores en mi pueblo y jugamos con el sénior y le ganamos. Ahora que en mi pueblo hay equipo sénior. y que ha habido un tiempo en el que no había, me gustaría ayudar para que no se perdiera más”.