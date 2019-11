Jesús Vázquez: “El peor análisis que se puede hacer en una cantera son los resultados”

Jesús Vázquez y Joaquín Carvajal fueron los dos protagonistas de la Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebró ayer, como cada jueves, en El Paraíso de Gonzalo de la capital onubense. Ambos comparten un amor incondicional por el fútbol y una implicación con el fútbol base, Vázquez como coordinador de la cantera y Carvajal como entrenador del equipo alevín del Cortegana.

El de Santa Olalla, que cumple sus primeros meses en el cargo, no duda en afirmar que su nueva ocupación exige “más tiempo que cuando jugaba porque antes solo tenía que entrenar y cuidarme y ahora estoy en la Ciudad Deportiva diariamente. Son muchos equipos y cada uno necesita su cariño y su tiempo”. A pesar de la exigencia, el excentrocampista del Decano se muestra “muy contento. El balance que hago es un balance positivo. En la parcela deportiva creo que hemos creado un grupo de trabajo muy bueno. Gracias a los técnicos y a su amor por el club estamos teniendo todos los datos que queríamos y les estamos dando todas las herramientas necesarias para ayudarlos y que puedan acertar al máximo en sus decisiones. Espero que se establezca una buena base y que desde aquí todo sea crecer”.

Aunque para que el trabajo que se realiza en la cantera obtenga los frutos necesarios es fundamental que haya una continuidad, algo que las circunstancias han evitado en las últimas campañas: “Ese es un hándicap bastante negativo. Si el año que viene se cambia otra vez, vendrá otra persona, con otras ideas... Eso lo sufren el club, los jugadores... La cantera tiene que tener identidad y si se producen cambios tan continuamente no la va a tener. El proyecto de la cantera debería tener un sello, estén las personas que estén. Lo ideal es que el proyecto empiece desde abajo y termine llegando hasta el primer equipo y que exista una identidad para todos, pero eso es muy complicado y es muy difícil. Que se fusionen primer equipo y cantera es complicado, pero ese fin debería existir”.

Vázquez tiene claro que los procedimientos y la formación tienen mucho más valor que los resultados, y así lo deja ver: “Para mí el peor análisis que se puede hacer en una cantera es el resultado. Nosotros nos nutrimos de gente de Huelva y somos la segunda provincia de Andalucía con menos licencias. El objetivo debe ser que el primer equipo se nutra de jugadores de la cantera, es verdad que con mejores resultados se puede mejorar más, pero el resultado no tiene que ser el objetivo”.

También explicó Vázquez que “me hubiera gustado haber puesto en marcha más cosas, pero hemos tenido que priorizar y adaptarnos a la situación que se vive”. No dudó en afirmar que “se exige a la cantera que sus equipos estén en las máximas categorías, pero tú miras los equipos de Segunda B y casi ninguno tiene todos sus equipos de cantera en las máximas categorías como nosotros. Tenemos la exigencia de competir con canteras de Primera División cuando nuestra realidad es que somos un equipo de Segunda B. No es fácil mantener a nuestros equipos en esas categorías. Se nos exige estar a esa altura siempre”.

En cuanto a la evolución que ha tenido el fútbol en los últimos años, Jesús Vázquez comenta que “ahora mismo los chavales no valoran estar en la mejor categoría. Hay chavales que no pelean y que prefieren jugar tres categorías más abajo y no esforzarse. Cuando yo era cadete o juvenil esperaba que llegara la hora para ir a entrenar”.

Cuestionado por el primer equipo indicó que “tenemos que hacer análisis más profundos. Es verdad que llevamos seis partidos sin ganar, pero el día del Cartagena mereces ganar al líder que te gana con media ocasión, en Villarrubia también mereces ganar... A nivel futbolístico hay que tener confianza. Más allá de la importancia de los resultados, a mí me da tranquilidad cómo se están haciendo las cosas. Hay que ganar ante el domingo para recuperar la confianza”.

En un sentido muy parecido se pronunció Carvajal, que comentó que “el año pasado vine a varios partidos, pero este año solo he visto al primer equipo en Aroche. Me gustó muchísimo Cera”. El serrano no quiso hacer ningún drama de la racha que atraviesa el combinado recreativista y dijo que “lo bueno que tiene el deporte es que una vez que pierdes siempre tienes el deseo de que llegue el siguiente partido para poder resarcirte. Hay una cosa muy importante y es la motivación. No se entiende que seas capaz de competirle al líder y estar a punto de ganarle y que a la semana siguiente no estés bien con un equipo como el Recreativo Granada”.

En la dinámica del primer equipo está completamente integrado el canterano Fran, del que Jesús Vázquez señaló que “prácticamente está considerado un jugador de la primera plantilla. Tiene una marcha más que sus compañeros del juvenil. Es cierto que a él le vendría bien jugar, y si es en el primer equipo mejor. El hecho de que Fran esté ahí es un mensaje positivo para toda la cantera. Los últimos años han sido complicados para la cantera, pero hay muchos jugadores que han logrado llegar al fútbol profesional”.

Para el máximo mandatario de la cantera albiazul en Huelva hay jugadores con nivel, pero “hay que ser valientes y apostar por esos jugadores. Luego hay que ser pacientes. Aquí queremos gente de Huelva, pero luego cuando salen se les critica y se quiere fichar. Hay que tener paciencia y saber que son apuestas del club y que van a tener errores en su formación. En la situación en la que estamos el club tiene que nutrirse de la cantera porque tiene que ser un club vendedor”. Por último, Vázquez habló de su despedida como jugador para decir que “cuando regresé a Huelva mi idea era volver a Primera y retirarme en el Camp Nou o en el Bernabéu y fue todo al revés, me fui salvándonos al final del descenso a Tercera, pero eso también me ha hecho mejorar y ser mejor persona”.