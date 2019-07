Jesús Vázquez y Zamora serán los pilares del proyecto deportivo del Recreativo

El nuevo proyecto deportivo del Recreativo se sustentará en dos pilares de la casa como son Jesús Vázquez y Juan Antonio Zamora. El Decano ofreció ayer al onubense la coordinación de la cantera, y al murciano la secretaría técnica. El nombramiento de ambos será oficial en las próximas horas. Se trata de dos jugadores emblemáticos en el club, hombres de fútbol y conocedores de la casa, que han estado en los peores momentos de la entidad y ahora les toca liderar junto a Alberto Monteagudo la parcela deportiva.

El Decano, paso a paso, sigue dando forma a su estructura deportiva, y ahora se centrará en la configuración de la plantilla, una vez que ya están asignadas las tres cabezas visibles del proyecto.Jesús Vázquez nació en Santa Olalla de Cala el 18 de enero de 1980 y es el jugador con más partidos oficiales en la historia del club. Capitán del Decano y figura emblemática, se retiró hace dos temporadas y posteriormente dirigió al filial. Esta temporada recién terminada no ha entrenado.

El ex centrocampista, jugó entre otros equipos en el Extremadura, Tenerife, Deportivo de La Coruña (con el que logró el ascenso a Primera) y Recreativo, con el que se retiró hace dos campañas, siendo su último encuentro ante el San Fernando. Tendrá a su cargo todo el control de la cantera, donde podrá volcar toda su experiencia y conocimientos, sobre todo tras su paso por el Atlético Onubense.

Por su parte, Juan Antonio Zamora Zambudio (Murcia, 3 de mayo de 1983) es el elegido por la directiva del Recreativo de Huelva para asumir las funciones de secretario técnico, tomando el relevo de Óscar Carazo, el director deportivo albiazul que se ha marchado al Rayo Majadahonda. Tras no concretarse la incorporación de Emilio Viqueira, el club confía en un hombre de la casa para este importante cargo.

Zamora se formó en las categorías inferiores del Real Murcia y del Real Madrid, tras pasar un periodo en las filas del Cartagonova en la temporada 2002/03 en Segunda B, disputó dos partidos con la primera plantilla del Real Murcia en la temporada 2003/04 en Primera (debutó en la jornada 29ª el 14 de marzo de 2004 ante el FC Barcelona) y posteriormente ficha por el Girona.

En el club catalán se destapó como goleador anotando 5 tantos pese a jugar como central y de ahí pasó al Castellón (Segunda A), donde estuvo cinco temporadas. De ahí se marcha al Ceuta de Segunda B (2010-11), pero no termina las dos temporadas que tenía firmadas ya que en enero de 2012 pasa a engrosar las filas del Badajoz, del grupo IV de Segunda B.

En la campaña 2012-13 ficha por el Recreativo de Huelva, con el que disputó 29 partidos de liga en su primera temporada, 31 en la segunda, y luego las lesiones se cebaron con él, dejándole jugar sólo tres partidos en la tercera, cuatro en la cuarta y ninguno en la quinta (2016-17), tras la que se retiró como futbolista profesional.

El 20 de abril de 2017 Zamora anunció entre lágrimas su retirada del fútbol debido a las lesiones. En una rueda de prensa acompañado por todos los integrantes de la plantilla, el consejo y el presidente del club a la cabeza, afirmó que “agradezco el apoyo de todos, afición, compañeros, cuerpo técnico, consejo y empleados, siempre seré un recreativista más. Me siento un privilegiado por haber defendido al club más antiguo de España. Quiero que por encima de todo, me recuerden como una buena persona”. Posteriormente pasó a coordinar la cantera albiazul y es miembro fundador de la Asociación de Futbolistas Solidarios junto al propio Jesús Vázquez y al también ex albiazul Antonio Núñez.

El presidente albiazul, Manolo Zambrano, declaró recientemente que al nuevo responsable deportivo “se le va a exigir que monte una base y ponga los cimientos para una estructura sólida en todo el club; él será el encargado de elegir a las personas idóneas para los distintos puestos del club. Un director deportivo contrata el entrenador y está por encima de él, no al revés; y también debe controlar el fútbol base. Es un cargo importante y de gran responsabilidad”.