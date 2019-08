El Recreativo negocia con Iván González

La llegada de Chuli implica un nuevo movimiento dentro de la fisonomía de la plantilla, ya que antes de la llegada del ariete el Decano ya tenía cubiertas todas sus fichas para mayores de 23 años, las 16 que permite la reglamentación. Así que el Recreativo tendrá que buscar una solución. El club ya ha pensado que la mejor opción es no inscribir a Iván González, que será baja, al menos, hasta principios del próximo año por culpa de una lesión que se produjo al final de la pasada campaña. El problema es que si da de baja al central luego no podría hacerle la ficha en el mercado invernal, ya que no habría pasado el mínimo de seis meses necesario entre una baja y un alta en el mismo club.

De esta forma, el Recreativo le ha planteado al central la opción de renovar su contrato por una temporada, tal y como adelantó la Cadena Ser Huelva, aunque la propuesta del Decano es más baja que el contrato actual del malagueño y con más cantidades en función del número de partidos disputados. El Recre tampoco pondría ningún impedimento a que si Iván González se recupera en plazos más cortos de los previstos pueda salir en calidad de cedido a otro club para completar la segunda mitad de la temporada y no tener que esperar hasta la campaña 20/21 para volver a competir.