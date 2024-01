Iván Ania, entrenador del Córdoba: "Será un partido igualado, muy disputado"

La "efectividad" en ataque es el factor que Iván Ania, el técnico del Córdoba CF, considera clave para desequilibrar el partido ante el Recreativo de Huelva de este domingo. El técnico asturiano asume que el Decano es un equipo sólido y difícil de batir, por lo que espera que su equipo afine la puntería en el derbi andaluz del Colombino.

"Es un partido que se puede considerar de play off", afirmó Ania sobre la visita al Recre. "Los dos estamos en esa situación y llegamos en buena dinámica. Ellos después de perder aquí llevan una racha inmaculada, con números buenísimos. Nosotros desde ahí cogimos confianza y entramos en la mejor dinámica de la temporada. Será un partido igualado, muy disputado. El que sea capaz de cometer menos errores se llevará el resultado", vaticinó el técnico.

Cuestionado por el partido de la primera vuelta y el Recreativo que espera, Ania explicó que en aquel partido que su equipo ganó por la mínima "la primera parte estuvo igualada, en la segunda fuimos mejores". "No sé si será igual el domingo, pero sí tengo claro que somos dos equipos que queremos someter al rival. Si se imponen los ataques, seremos capaces de someterlos; si se imponen las defensas, creo que no", aseguró.

Y es que Ania es consciente de dónde radica la fortaleza del conjunto onubense. "Son un equipo muy sólido, que encaja poco. Tampoco es un equipo que haga muchos goles, suelen ser partidos de resultados cortos, pero generan y tienen muy buen contrataque, sobre todo con Caye Quintana, que está siempre al límite del fuera de juego y al que tendremos que vigilar bien", comentó.

Por ello, el técnico asturiano sabe que necesitarán estar inspirados a la hora de finalizar: "Necesitamos, si es difícil generarle ocasiones, tener un tanto por ciento alto de efectividad. El tema de los goles es cuestión de rachas, nosotros generamos mucho. Aunque podamos pensar que nos cuesta hacer gol, somos el tercer máximo goleador. Es cierto que podíamos llevar más goles, pero lo importante es el balance de goles a favor y en contra".

El motivo de cerrar los entrenamientos

Una de las curiosidades de la semana ha sido el celo con el que el Córdoba CF ha trabajado, con sesiones a puerta cerrada. "Es por no darle ventajas al rival. No es que vayamos a hacer grandes cambios, pero sabemos que Abel Gómez jugó aquí, tiene amigos que viven aquí y no quiero que vayan a los entrenamientos. Esa es la única razón porque partirían con ventaja respecto a nosotros. Parece poco significativo pero para mí como entrenador es bastante importante. Es por eso que he cerrado los entrenamientos", reconoció con sinceridad el asturiano.