Abel Gómez espera "un gran Recre" y "un Colombino a reventar" ante el Córdoba

El Recre está en racha y "quiere alargarla lo máximo en el tiempo". Este domingo tiene una cita de altura, el Córdoba visita el Nuevo Colombino, un rival directo, que se sitúa a un solo punto de los albiazules, que quieren "seguir en esa línea ascendente".

La permanencia cada vez está más cerca aunque Abel Gómez asegura que "no hablamos del objetivo". Es algo "que se marca al principio de temporada", pero realmente "el objetivo semanal es el importante". "Son 38 jornadas, estamos a mitad de camino y tenemos que ir semana a semana" asume el técnico del Recreativo de Huelva, que quiere seguir con la dinámica positiva este fin de semana en el que se enfrentará "con un gran rival que está por delante en la clasificación".

"Sabemos que va a ser un partido muy competitivo, muy bonito y con un buen ambiente" ante el Córdoba, que "tiene muy claro su objetivo desde que hicieron la plantilla". "Un rival que tiene como objetivo ascender" ante el que el Recre "puede dar una buena imagen" y así poder conseguir la victoria que no pudo en la primera vuelta.

Abel Gómez espera "que sea un partido distinto al que vimos" en El Arcángel con "una primera parte igualada en la que el equipo no estuvo mal y una segunda en la que fueron superiores". Desde la derrota en territorio blanquiverde, el Recre cambió de tercio, "el equipo "ha mejorado en muchos aspectos y espero que veamos un partido diferente".

El Recre está compitiendo a un gran nivel y los dos partidos anteriores han sido dos de los mejores en lo que va de campeonato. Una figura clave en las últimas victorias ha sido Antonio Domínguez que "está en un buen momento". "Está teniendo mucho acierto de cara al gol y nos está ayudando mucho en el juego, que es importante" abundó el técnico sevillano.

De cara al primer encuentro de la segunda vuelta, el Recre no podrá contar con David del Pozo. El mediocentro albiazul vio la quinta amarilla en Palma de Mallorca. "Una baja sensible e importante" para el equipo de Abel Gómez. "No es que no tengamos recambios para él, sino que lo que hay es un futbolista diferente". "Hasta el domingo por la mañana no tomaré una decisión", incidió Abel Gómez.

El Decano recupera a Luis Alcalde que cumplió con su partido de sanción. El resto de jugadores están todos disponibles, a la espera de "Álex Gálvez vamos a ver si está para poder jugar o entrar en convocatoria", por lo que valorarán este mismo sábado si el albiazul llega a la cita.

Una alternativa para David del Pozo

"Quiero valorar bien, analizar bien y ver todos los entrenamientos. Y ahí ya tomaré la decisión. El que juegue, va a ser un perfil diferente a David, seguro", analizó Abel Gómez en la rueda de prensa previa al partido del Córdoba.

El entrenador del Decano aseguró que "lo que nosotros queremos ser como equipo se va a mantener aunque David", Gómez quiere mantener "la idea de juego, de plantear el partido, lo que queremos ser, no lo vamos a modificar".

Un análisis del rival

Abel Gómez evaluó al Córdoba en la previa del encuentro. Los de Iván Ania son "un equipo que hace las cosas bien, con mecanismos claros de juego, que tiene jugadores muy determinantes en la categoría, por fuera y por dentro", dijo, a la vez que declaró que espera "un gran rival, pero también a un gran Recre".

Ambos equipos llegan al Nuevo Colombino "con dinámicas muy positivas, con números similares y así lo marca la clasificación". Abel Gómez cree que "será un partido muy atractivo, para el futbolista primero que es el que quiere jugar, pero también para la afición, para la ciudad, en la que esperemos que se viva un gran ambiente, un día de fiesta".

"Será un partido muy disputado, que se suelen resolver en los últimos 20/25 minutos. Nosotros vamos a intentar plantear las cosas desde el inicio para ir a ganar y dar un buen nivel" ante su afición que vuelve al Nuevo Colombino tras más de un mes.

El domingo se enfrentarán dos equipos históricos. "Somos dos equipos andaluces, con una gran afición, dos grandes ciudades y se tiene que ver reflejado", indicó Gómez, que aseguró que "nosotros somos un ejemplo para el fútbol español este domingo y así tiene que ser" con "un Colombino a reventar, muchos aficionados del Córdoba y disfrutar del fútbol, eso es lo importante".