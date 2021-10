Ismael Barragán: "Tenemos que centrarnos en nosotros mismos"

Ismael Barragán es uno de los tres jugadores de la plantilla del Recreativo que ha jugado todos los minutos que se llevan disputados hasta ahora, junto con Pablo Gallardo y el meta Rubén Gálvez. El sevillano ha comparecido ante los medios para comenzar hablando del choque del pasado domingo en Conil: "El equipo salió muy contento de la primera parte y nos fuimos con la sensación de perder dos puntos porque nosotros queremos ganar todos los partidos. Hemos tenido dos días para mirar los fallos, en que podemos mejorar y ya a partir de hoy trabajaremos haciendo borrón y cuenta nueva, mirando en el próximo partido".

El canterano del Sevilla considera que las dos últimas salidas de los albiazules han sido muy distintas: "Fueron dos partidos diferentes porque en Lebrija nos costó hacernos al campo, llevar el peso del partido, pero en Conil creo que nos pudimos ir 0-3 en la primera parte. Nos está costando cerrar los partidos. En la primera parte estamos teniendo ocasiones para cerrar los partidos y no dejar con vida a los rivales y que nos puedan hacer gol en cualquier jugada".

Quiso quitar relevancia el defensor al duelo ante el Gerena de este fin de semana al recordar que "estamos empezando. Nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es trabajar día a día para coger los conceptos que quiere el míster. Para nosotros es un partido más, aunque sabemos que nos estamos jugando el primer puesto, pero queda mucho y es una carrera larga. Tenemos que seguir trabajando y mejorando y no tenemos que meter más presión añadida porque nosotros ya nos metemos la presión de tener que ganar todos los partidos".

Acerca del rival, el Gerena de Jesús Galván, ha argumentado que "es un rival que va a estar arriba. Ya hemos jugado con Lucena o Utrera, pero no creo que tengamos que mirar tanto al rival, sino trabajar nosotros y mejorar y seguir lo que quiera el míster. Creo que tenemos que centrarnos en nosotros mismos".

Por último, y haciendo balance de su situación personal en este arranque de temporada, ha querido revelar que "estoy muy contento, trabajo a diario muchísimo, intento adaptarme a cualquier posición que requiera el equipo y no me puedo quejar porque he jugado todos los minutos, tengo la confianza del míster y tenemos una plantilla en la que puede jugar cualquiera, por eso tengo que seguir trabajando".