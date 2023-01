Ibai Llanos ficha a un ex del Recre para su equipo de la Kings League

La Kings League, competición creada por el ex futbolista Gerard Piqué , echó a rodar este 1 de enero. Y lo hizo además con tintes albiazules. Y no solo por los colores de la elástica de Saiyans FC, el equipo del streamer Grefg, sino también por la presencia de un ex futbolista del Recreativo de Huelva.

Porcinos FC, equipo de Ibai Llanos, tiene como entrenador a Juvenal Edjogo, futbolista que vistió la camiseta del Decano en la temporada 2005-2006, en la que anotó un gol. Aquel año el conjunto albiazul, entrenado por Marcelino García Toral, consiguió el ascenso a Primera División tras vencer por 0 a 3 al Numancia en Soria.

En el partido inaugural de Porcinos, ante Saiyans, los de Juvenal cayeron por 4-2, aunque mostraron un gran desempeño, llegando a coquetear incluso con el empate con un gol de Raúl Tamudo a pocos minutos de finalizar el encuentro.

La competición se pudo seguir a través de la plataforma de streaming Twitch, siendo la media de espectadores de los partidos superior a los 300.000 espectadores.

Esta novedosa liga, en modalidad de fútbol 7, se disputa en Barcelona y consta de 12 equipos, los cuales están capitaneados por creadores de contenidos digitales o ex futbolistas. Nombres como Ibai Llanos, The Grefg o DjMariio se mezclan con Iker Casillas o el Kun Agüero. Las plantillas, formadas por 12 jugadores, han sido confeccionadas tras un draft (o elección por turnos) entre todos los candidatos que se apuntaron hace varios meses. Este sistema busca que los equipos estén compensados y el dinero de los capitanes no influya. No obstante, estos capitanes han podido elegir a dos jugadores a dedo. Esto ha hecho que se pueda ver en la Kings League a ex futbolistas como Raúl Tamudo, Joan Capdevila, Ricardo López o Chicharito Hernández, aún en activo en la MLS estadounidense.

El sistema de competición es una liga de 12 equipos que dará lugar a un play-off con los 8 mejores tras la disputa de 11 jornadas. A ello se suman algunas novedades que la Kings League ha querido introducir: árbitros microfonados, peticiones del VAR al estilo tenis, expulsiones temporales tras tarjeta amarilla (2 minutos) o roja (5 minutos) o un saque inicial como en el waterpolo, en el que los jugadores corren desde línea de fondo para ganar la primera posesión. Estos cambios en el reglamento han sido decididos por votación popular a través de redes sociales.

Aunque la mayor novedad de esta competición es la inclusión de cartas o ventajas durante los partidos. Esto hace que cada entrenador cuente con la posibilidad de tener un penalti a favor, valor doble de los goles durante algunos minutos o robar la carta del rival y así sólo contar un equipo con esta ventaja futbolística. La utilización de estas cartas ha marcado los partidos de la primera jornada, en la que los técnicos han podido cambiar el marcador utilizándolas y haciendo que los marcadores se aprieten y se produzcan remontadas inesperadas.