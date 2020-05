Hacia una nueva Segunda División B

La Segunda División B se encamina a una remodelación que la haga más atractiva y competitiva; el proyecto se llevará a cabo en la temporada 2021-22, pese a que varios equipos de la categoría habían intentado que fuese esta misma temporada, una opción sin base jurídica y que ya ha sido descartada, tal como quería el Decano.

La Federación Española ha decidido esta misma semana dar por concluida la Liga y que no haya descensos a Tercera División, de forma que esta próxima campaña la 2ª B tendrá 100 equipos divididos en cinco grupos. "Dado que la duración de la temporada 20/21 será algo inferior a lo habitual, se recomendará el formato de subgrupos con una fase final en la que se reagrupen de nuevo los equipos por posiciones", asegura la Federación. Es decir, que la Liga comenzará probablemente en octubre y tendrá menos jornadas.

Lo más probable es que el Recreativo entre en un primer grupo de 10 equipos, que jugarían a doble vuelta (18 partidos en total). A partir de ahí, la Federación debe concretar el sistema de ascensos y de permanencia.

Esa reestructuración obligará a equipos como el Recreativo de Huelva a volcarse aún más en sus proyectos y apostar fuerte por ser uno de los elegidos que logren entrar en la nueva categoría. El Decano, al igual que otros equipos históricos o de gran presupuesto, tendrá que confeccionar una plantilla potente con la que estar arriba al final de la próxima temporada.

La crisis del coronavirus va a provocar profundos cambios en el fútbol, sobre todo en el no profesional, de forma que los ingresos mermarán considerablemente, tanto en taquillas (la temporada próxima comenzará a jugarse a puerta cerrada) como en campaña de abonados, ayudas institucionales o patrocinadores, y la idea es crear una categoría fuerte, cercana al profesionalismo, que cuente con más recursos que la Segunda B actual.

En principio habría dos propuestas sobre la mesa. La primera se basaba en la Segunda B Pro, es decir, crear una categoría intermedia entre Segunda A y la actual Segunda B que constaría de 40 equipos divididos en dos grupos (norte y sur). Estaría compuesta por los ocho mejores equipos clasificados en cada uno de los cuatro grupos. A esos 40 equipos habría que quitar los cuatro que ascendieran, que serían sustituidos por los cuatro que bajarían de Segunda A.

La otra opción era aún más exigente, la denominada Liga Luis Aragonés propuesta por Augusto César Lendoiro (ex presidente del Deportivo de La Coruña y ex embajador de LaLiga) y constaría de un grupo único de 20 clubes, pero no ha sido la elegida.

Todos los cambios acarrearían también novedades en la Tercera División e implicarían también reformas a consensuar entre los clubes.

El Recre quiere que, además de la clasificación, se tengan en cuenta aspectos como el número de socios, capacidad del estadio, presupuesto...

El Recreativo de Huelva, como ya manifestó recientemente su presidente Manolo Zambrano a este diario, ni se planteaba un cambio inmediato, es decir, para esta próxima temporada. El Decano es partidario de que en el primer año que entre en vigor la nueva categoría se cuente con los mejores, con los equipos más potentes y considera que a los méritos deportivos también se le deben sumar otros factores como el número de abonados, el presupuesto, la capacidad del estadio...

Lo que está claro es que la próxima temporada será la última en Segunda B tal y como la conocemos, y que los clubes 'grandes' tendrán que apostar muy fuerte, bien para dar el salto a la Segunda A, bien para no quedarse fuera de la 2ª B Pro.