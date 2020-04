El Recreativo de de Huelva se muestra contrario a hacer 'experimentos' con la 2ª B

El Recreativo de Huelva ha mostrado su total oposición al proyecto liderado por el Badajoz para reformar la Segunda B, de forma que se crearía una categoría llamada Segunda B Pro que constaría de 40 equipos con dos grupos (norte y sur); estaría formada por los diez primeros equipos de cada grupo y para el Decano sería como un descenso encubierto, ya que se quedaría fuera y tendría que dar dos saltos de categoría para alcanzar la Segunda A.

Manolo Zambrano, presidente del Recreativo, asegura que “no sólo la rechazamos, es que ni la contemplamos; sería cambiar las normas de una competición que no ha acabado; quedan los 10 últimos partidos, que es donde se juega lo más importante de la temporada y además no sé con qué argumentos se pondera los clubes que se van a clasificar para esa supuesta 2ª B Pro”.

“No vemos razonable que lo realizado en los últimos seis meses se anteponga a los derechos que puede tener un equipo como el Recreativo teniendo en cuenta el número de abonados, la capacidad del estadio, el presupuesto anual, los méritos deportivos históricos o la facturación Si quieren crear una categoría más potente y más fuerte, cercana a la Liga de Fútbol Profesional, habrá que ponderar esos factores, que son mucho más sólidos y razonables que el hecho de haber jugado algo más de media temporada”, añade.

El club albiazul no se cierra a reformar la Segunda B, pero haciendo las cosas con criterio, analizando las ventajas e inconvenientes, y para temporadas futuras: “Efectivamente; cualquier club, cuando empieza la Liga, ya sabe las normas y los objetivos a conseguir. Cualquier cambio se tendría que saber antes de comenzar la competición; además, hay que alejarse de cualquier comportamiento egoísta. Hay que velar por el interés de todos y buscar la mejor fórmula de consenso, con el tiempo necesario, para acometer dicha transformación”.

Sería bajar de categoría a más de 400 equipos, porque también afectaría a las categorías inferiores"

Manolo Zambrano cree que esa propuesta es injusta porque “supondría beneficiar a 36 equipos que a día de hoy no han conseguido nada, y sería bajar de categoría a más de 400 equipos, porque no sólo afectaría a Segunda B, también a categorías inferiores como Tercera, División de Honor… a esos equipos los alejaría de los objetivos que puedan tener”.

Lo único cierto es que todavía no hay una decisión en firme. “Los clubes nos estamos reuniendo con las territoriales para dar nuestra opinión y buscar soluciones, y ellas con la Federación Española. Viendo la fase en la que estamos, en una situación con muchas incertidumbre, no se sabe cuándo se tomará la decisión final, y menos en divisiones no profesionales”.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha propuesto un 'final exprés' para terminar la temporada,con play offs de ascenso a partido único y sin descensos. “Nosotros estamos en sintonía con esa propuesta y también estamos abiertos a analizar otras que sean consecuentes con la situación y que ayuden a solucionar los problemas. Cualquiera que sea razonable, sólida y argumentada tendrá nuestro apoyo; no lo tendrán aquellas que intenten aprovechar esta crisis sanitaria para conseguir cosas que no han logrado en el terreno de juego, porque aún quedan 30 puntos por disputar, todo un mundo,y si no, que nos lo digan a nosotros el año pasado”, destaca el presidente del club.

Suspender la competición es la postura más cercana a la reglamentación y a las normas vigentes"

“La RFEF sacó su propuesta para ver qué pensábamos; viendo la actuación de otros clubes y el carácter que va tomando esto apostamos porque se suspenda la competición, que es la postura más cercana a la reglamentación y normas vigentes”,comenta Zambrano, que está en contacto con presidentes de otros clubes y cree que “la gran mayoría está de acuerdo (en la suspensión). Lo importante es solucionar los problemas que un elevado número de equipos íbamos a tener sin saber cuándo se volverá a empezar, y hemos acabado pidiendo la reestructuración de una competición cuando esta Liga aún no está acabada”.

Jugar más allá del 30 de junio acarrearía muchos inconvenientes. Incluso un jugador que acabe contrato el 30 de junio podría negarse a jugar más allá de esa fecha. “Traería problemas legales y jurídicos; los futbolistas podrían recurrir a la justicia ordinaria y habría que ver qué sucedería”.

Zambrano destaca el carácter especial de la Segunda B: “No finalizar una temporada trae consigo problemas, y ser justos cuando no hay culpables es muy difícil. Nosotros no nos podemos comparar con Primera y Segunda, donde la mayoría de ingresos les llegan por televisión; nuestro presupuesto se basa en taquillas, patrocinadores y campaña de abonados y si perdemos eso… Además si el fútbol existe es por los aficionados, se juega para ellos. Estamos en un compás de espera, hay muchas incertidumbres y esperemos que se solucionen para que sea el punto de partida para abordar todos los frentes que hay abiertos”.

Por otro lado, ahora se presenta un escenario nuevo en el que los clubes tendrán menos presupuesto y el mercado bajará. ¿Se ha planteado el Recreativo hablar con los jugadores que tienen contrato en vigor para la próxima campaña para renegociarlos? “Cuando sepamos el escenario en el que nos vamos a mover trataremos esos asuntos. La crisis será a nivel global, de todos los equipos. Tebas (presidente de la Liga de Fútbol Profesional) ya le ha aconsejado a los clubes que se olviden de grandes fichajes y miren más a la cantera. Habrá menos dinero para repartir y eso influirá en el presupuesto de los clubes”.

Por último, Zambrano agradeció a los aficionados y abonados”todo el interés que están mostrando por el club en las redes sociales” y mostró su reconocimiento “por los sanitarios, fuerzas de seguridad y por todos aquellos que trabajan para hacer más llevadera esta situación”.