Llorente no se ve de vuelta en el Recreativo

Fernando Llorente no se ve regresando la próxima temporada al Recreativo de Huelva. El centrocampista queda libre, pero a día de hoy nadie del club se ha puesto en contacto con él o con su representante.

El segoviano de 29 años de edad fue uno de los jugadores clave hace dos años que permitió al Decano proclamarse campeón del grupo IV; jugó 33 partidos (30 de inicio), 2.554 minutos, 4 amarillas y 5 goles. Al igual que varios compañeros de aquel equipo, decidió fichar por el Rayo Majadahonda, donde ha sido un jugador importante, manteniendo el protagonismo tras disputar 24 partidos (21 titular), 1.773 minutos, 5 amonestaciones y 3 goles.

Su hombre ha sonado como posible refuerzo del conjunto albiazul en el nuevo proyecto, pero “es una posibilidad que no contemplo; nadie (del Recre) se ha puesto en contacto conmigo o con mi representante, no he tenido ninguna conversación y no sé de dónde pueden salir esos rumores”, asegura.

Allí disfruté de los momentos más bonitos que he vivido en el fútbol, fue un año formidable", destaca

Un posible retorno le haría ilusión: “Todos los que estuvimos el año pasado vivimos algo espectacular, fue un año formidable, estuve muy a gusto y no puedo decir que no me gustaría volver, allí disfruté de los momentos más bonitos que he vivido en el fútbol; nos quedó al final un sabor agridulce, aunque también es importante disfrutar del camino; pero regresar es algo que ahora no contemplo porque no sé si existe esa opción. Acabo contrato el 30 de junio, pero el Recreativo no es una opción que contemplemos”.

Llorente se marchó al Rayo Majadahonda junto a Pablo Andrade, Jesús Valentín, Borja Díaz, Iago Díaz, Marc Caballé y Alberto Ródenas. Con el conjunto madrileño no ha podido pelear por el ascenso, ya que cuando se paró la competición el Rayo marchaba 6º con 41 puntos, a cuatro de la cuarta plaza. “Deberíamos haber estado más arriba; si no llega a pasar esto del coronavirus hubiéramos entrado en los play off porque estábamos haciendo las cosas bien, aunque en ciertos momentos nos faltó algo de suerte”, destaca. En lo personal “estoy contento, satisfecho con mi rendimiento, aunque con ese sabor amargo de no entrar en los play off y pelear por el ascenso, que es por lo que jugamos todos”, añade.

Desde la distancia ha seguido la trayectoria del Recreativo de Huelva: “Claro que lo sigo, es un club especial y tengo muchos amigos allí. La Segunda B es una categoría muy complicada y lo más importante es saber competir, porque los partidos se deciden por pequeños detalles. No he visto muchos partidos del Recre por coincidencia de horarios, pero tenía un buen equipo y también le ha faltado suerte”.