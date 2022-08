Abel Gómez: "Venir al Recreativo no es una apuesta de riesgo, es un reto bonito"

El Recreativo de Huelva ha apostado por Abel Gómez como su nuevo entrenador para la temporada 2022-23 en la Segunda RFEF. Como jugador posee una dilatada trayectoria, con 526 partidos y 36.216 minutos tras su paso por Sevilla B, Málaga, Murcia, Xerez CD, Granada, Córdoba, Cádiz, Lorca, UCAM y Sanluqueño en Primera, Segunda y Segunda B.

Este sevillano de 40 años (20 de febrero de 1982) se enfrentó al Recreativo en 15 partidos, con 1111 minutos en los que no marcó ante el Decano, con un balance de 7 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Tras cuatro años como entrenador (dos en el Atlético Sanluqueño y dos en el Rayo Majadahonda) afronta la misión de llevar al Decano a un nuevo ascenso.

¿En qué momento decide hacerse entrenador y porqué?

Es algo que tenía en mente en mi época de jugador, aproveché el tramo final de mi carrera para sacarme los títulos porque sabía que en el momento que dejase de estar en activo quería dedicarme a entrenar. Es un pensamiento de muchos años atrás.

¿Qué cualidades debe tener un buen entrenador?

Sobre todo saber gestionar el grupo; es fundamental más allá de los conceptos, de la idea de juego o de la manera de trabajar. Hay que controlar ciertas situaciones, porque tienes 24 jugadores cada uno de un padre y una madre diferente, con una personalidad diferente, en muchos casos de países diferentes… por eso es clave saber gestionar la plantilla.

¿Quiénes son sus referentes en los banquillos?

No tengo uno destacado. A lo largo de mi carrera he intentado nutrirme de muchos que he tenido, como Lucas Alcaraz, que bien lo conocéis aquí, José Mari Bakero, que me dio mucho a nivel personal en el Málaga… he tenido la suerte de tener buenos entrenadores en la élite y siempre he intentado quedarme con lo mejor de cada uno de ellos.

¿Cómo era Abel como futbolista?

Un mediocentro de calidad por así decirlo, quizás con menos trabajo físico del que hace un pivote defensivo hoy en día; creativo, con buen desplazamiento en largo, buen golpeo a balón parado y un aceptable disparo desde fuera del área.

¿Los jugadores de esas características suelen ser luego mejores entrenadores, casos de Guardiola, Zidane, Ancelotti, Xavi…?

Se suele decir que el medio es el cerebro del equipo, donde manejas todas las situaciones de ataque y defensa. Esto te da una riqueza táctica que luego, si eres capaz de usarla a lo largo de tu carrera como entrenador, te sirve mucho.

Lo que más me ha sorprendido es que, pese a ser un club grande, es muy familiar, cercano"

¿En esta categoría se puede jugar bien y ganar?

Sí, totalmente, una cosa no va reñida con la otra. Puedes ser un equipo competitivo y sacar puntos; la combinación perfecta es ser dominadores en la fase de ataque y ser sólidos en defensa.

Como entrenador sólo tiene cuatro años de experiencia. ¿Es una apuesta de mucho riesgo venir a un equipo con tanta exigencia como el Recreativo?

Es más bien un reto importante, bonito, ilusionante. En cuanto a años tengo una corta carrera como entrenador, pero sí he tenido que afrontar retos de peso; pasé a coger el Sanluqueño en descenso, estuvimos cinco meses sin cobrar y fuimos capaces de salvarlo; al año siguiente, el de la pandemia, se mantuvo la categoría y en ningún momento estuvimos en puestos de descenso. Luego me salió la oportunidad de irme al Rayo Majadahonda; el objetivo era el ascenso y me la jugué en dos meses; en ocho partidos había que subir de categoría y se logró; el año pasado fue muy bueno, y con una plantilla de mitad de la tabla en cuanto a presupuesto fuimos capaces de meternos en el play off de ascenso.

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene que el club se marque desde el principio el objetivo del ascenso?

Las ventajas son que tu masa social tiene que ser un apoyo fundamental; tenemos que lograr la unión entre equipo y afición. El inconveniente es que en el fútbol hay poca paciencia y habrá momentos que vendrán resultados negativos y ahí es donde más fuerte tenemos que ser todos para superarlos. A lo largo de una temporada siempre hay altibajos, y cuando no tengas el momento bueno hay que intentar que sea lo más corto posible, y alargar al máximo los buenos.

¿Le preocupa que a los jóvenes le pese la presión?

Es algo con lo que tienen que convivir. En los refuerzos que hemos buscado hemos intentado buscar gente con experiencia, incluso en categorías superiores; jugar aquí en un estadio como este, con una masa social grande, es un plus que el futbolista tiene que añadir a sus características. Intentaremos manejar de la mejor manera posible esas situaciones.

El año pasado fue casi un paseo para el Recreativo; este probablemente no será tan arrollador el dominio porque las categorías están para algo.

El año pasado la plantilla era muy superior a la del resto de equipos de la categoría y así se vio reflejado en los resultados. Este año la Segunda Federación es otra historia, mucho más competitiva de lo que fue la pasada campaña. Este año el grupo es más fuerte, hay equipos de Murcia con potencial tanto económico como de plantilla, filiales de equipos de Primera y Segunda División… va a ser mucho más complicado.

¿A quién ve como rivales para estar arriba?

A priori, todos los descendidos de Primera RFEF van a estar peleando por la parte alta: Sevilla, Betis, UCAM, el mismo Yeclano que será un rival que en su campo va a sacar muchos puntos; el filial del Cartagena y el Mar Menor han hecho plantillas muy competitivas… hay bastantes equipos con opciones de pelear por la parte alta.

¿Tiene el Recreativo de Huelva la mejor plantilla del grupo?

A día de hoy no, ni tenemos el mayor presupuesto tampoco, hay que ser realistas, pero eso no quiere decir que no vayamos a competir como el mejor equipo de la categoría. Hay plantillas con mayor potencial económico y que se han formado mucho antes porque han podido elegir los jugadores antes que nosotros, pero esperemos que de aquí al final del mercado tener la plantilla más competitiva posible dentro de nuestras posibilidades.

Han ido llegando jugadores poco a poco, hay lesionados… ¿a qué tanto por ciento va a empezar la liga el Recreativo y cuánto tiempo se necesitará para que se vea la mejor versión?

Entendiendo que hay jugadores que llegarán en la última semana, necesitarán su periodo de adaptación y demás, en la primera jornada intentaremos competir de la mejor manera posible, no será nuestra mejor versión, no podrá ser porque faltan refuerzos y otros se han incorporado tarde, pero desde el primer momento debemos ser fuertes y sacar los puntos.

Seremos un equipo que va a manejar diferentes sistemas", destaca Abel Gómez

Quiere un equipo que domine, con personalidad… ¿jugará el Recreativo igual en casa que fuera o variará en función del rival, de las dimensiones del campo…?

Queremos un equipo que se adapte a las circunstancias; la idea y la mentalidad tienen que ser la misma, hacer las cosas bien para ganar; después cada partido tendrá sus matices por el sistema de juego del rival y por otros factores. Muchas veces seremos un equipo que intenta dominar más el balón, otras seremos más vertical y haremos transiciones más rápidas porque tengo muchos perfiles de jugadores. Al haber tantos equipos diferentes, tantos campos diferentes con césped natural o artificial, más pequeños o más grandes… es importante tener una capacidad de adaptación a la categoría.

¿Qué imagen tenía del Recreativo antes de llegar y qué es lo que más le ha sorprendido en estos casi dos meses en Huelva?

La imagen era muy buena, de un club con una historia muy importante, a nivel nacional destacado, que ha hecho las cosas bien estos últimos años… un club grande que está en una categoría que no le pertenece. Siempre que he venido aquí a jugar ha sido especial, por el estadio, porque tenemos la mejor afición, y, comparando con equipos de Primera RFEF y de Segunda tenemos más masa social, con lo que nos acercamos mucho a una afición de Primera. He venido a un gran club. Lo que más me ha sorprendido es que a pesar de ser un club grande es muy familiar a nivel de trabajadores, de empleados, cercano, que intenta dar las máximas facilidades, con gente currante para llevar esto a buen puerto, que es lo que queremos todos.

El Decano ha superado ya la barrera de los 9.000 socios.

Poco le podemos pedir, que vengan a disfrutar y nos ayuden en los partidos, sobre todo en los momentos difíciles. Cuando tienes más de 9.000 socios poco puedes pedir tú y ellos pueden pedir mucho, querrán ver un equipo que lo dé todo en el campo; habrá días que las cosas saldrán mejor o peor, pero el equipo tiene que vaciarse en el terreno de juego. Esa responsabilidad la tenemos todos y tenemos que dar nuestra mejor versión en cada uno de los partidos.

¿Tiene un esquema de juego definido? ¿Le gustan jugar con tres centrales?

Es una posibilidad, incluso lo hemos empleado en algún partido de pretemporada. No es un sistema que yo lo vea como para no usarlo; habrá partidos en los que lo usaremos pero dependerá de la confección final de la plantilla, del rendimiento de jugadores… casi siempre he jugado con línea de cuatro y he variado más en los jugadores por dentro, a veces dos mediocentros y un mediapunta, a veces un pivote y dos interiores… irá en función de lo que queramos en cada partido, pero seremos un equipo que va a manejar diferentes sistemas.

¿En qué medida debe adaptarse el sistema y el entrenador a los jugadores, y viceversa?

Al final es un 50 por ciento. El entrenador debe adaptarse a sus jugadores y a partir de aquí que ellos capten lo que quiere el entrenador, más que por sistema por mentalidad o idea de juego. Muchas veces con diferentes sistemas puedes hacer lo mismo. A veces jugaremos con dos delanteros, otras con uno… pero la mentalidad del equipo tiene que ser la misma.

¿Es partidario de rotar para mantener la plantilla motivada o cuando encuentre un equipo base será difícil moverlo?

En mi carrera como entrenador he repetido alineación pocas veces, pero cada partido tiene sus matices. Me gusta que todos se sientan importantes, que el equipo no tenga claro quién va a jugar cada semana hasta el mismo día del partido.