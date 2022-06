Abel Gómez es el nuevo entrenador del Recreativo

Abel Gómez será el entrenador del Recreativo. El técnico, que finalizó recientemente su etapa en el Rayo Majadahonda, es el elegido según ha anunciado la entidad albiazul. Según ha explicado el club en su página web, "el nuevo técnico albiazul se caracteriza por proponer un fútbol asociativo en ataque y exigente en el plano defensivo, con una intensa presión sobre los rivales".

El nombre de Abel Gómez no había trascendido hasta ahora pero, según fuentes albiazules, formaba parte de la terna de técnicos con los que lleva semanas trabajando el Recreativo. No obstante, de todos los nombres a los que sondeó Dani Alejo es "el que más interés ha mostrado", reconocen fuentes de la entidad recreativista. El principal objeto de deseo albiazul fue siempre José Juan Romero. El sevillano no obstante dilató su salida del Eldense hasta el punto de agotar la paciencia del Decano.

El nuevo entrenador del Recreativo firma por una temporada con opción a una segunda en caso de ascenso. El contrato es similar al que firmó hace una campaña Alberto Gallego. El Recre se garantiza la continuidad del preparador si cumple los objetivos y éste a su vez tiene la seguridad de dirigir al Decano en Primera RFEF si lo sube.

Como jugador tuvo una dilatada trayectoria, militando en equipos como Sevilla Atlético, Málaga B, Real Murcia, Steaua de Bucarest, Xerez CD, Granada, Córdoba, Cádiz, Lorca, UCAM Murcia y Atlético Sanluqueño, equipo en el que colgó las botas en enero de 2019 para hacerse cargo del banquillo. Será presentado en los próximos días ante los medios de comunicación.

El Recre se había planteado esta semana como límite para la contratación del entrenador de su nuevo proyecto. El club tiene preparada una campaña de abonados que verá la luz la próxima semana. Para entonces debe haber un técnico a los mandos y los primeros movimientos en la plantilla concretados.

El club decidió en las últimas horas dar por cerrada la vía Romero para abrir la puerta a Abel Gómez. Su incorporación puede concretarse en las próximas horas si fructifican las conversaciones en marcha. En su caso no hay terceros club ni esperas innecesarias. El técnico sevillano cogió las riendas del Raya Majadahonda en marzo de 2021 tras el cese de Antonio Iriondo y ha logrado éxitos deportivos como la promoción de ascenso a Segunda División disputado en este curso.

📣 El banquillo del Decano tiene nuevo inquilino. ⚔️ Liderazgo, proyección, ambición e ilusión para pilotar al Recre en la nueva temporada en 2ª RFEF.🎥 Dale al vídeo!#GuardianesDeUnLegadoUnico pic.twitter.com/0t8EfT53vm — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) June 22, 2022

Gómez dirigió al Rayo Majadahonda durante 50 partidos con un bagaje de 26 victorias, seis empates y 18 derrotas. Bajo su batuta se consiguió el ascenso a Primera RFEF y el play-off de este año, donde cayeron ante el Albacete Balompié en semifinales. En Copa del Rey llegaron a eliminar a CD Eldense y Málaga CF para verse las caras ante el Atlético de Madrid en dieciseisavos de final.

La segunda quincena de junio será frenética en el Nuevo Colombino con la confirmación de todas las operaciones que se encuentran en marcha o planteadas. Hace ya dos meses que terminó la competición y en menos de cuatro semanas comenzará la pretemporada. El balón vuelve a rodar.