Recreativo de Huelva-Real Balompédica Linense (0-0, en juego)

Minuto 10. La tuvo el Recre!!! Saque de esquina que peina Moha y Valentín, en el segundo palo, remata forzado. Buena ocasión de los locales, que empiezan a tomar el mando del encuentro.

Minuto 7. Falta que saca José A. González y remata de cabeza Leal, marchándose el balón por encima del laguero.

Minuto 4. La primera ocasión, para la Balona con un disparo lejano que detiene Nauzet sin problemas. Responde de inmediato el Decano con otro lanzamiento lejano, ahora de José Antonio González, que se marcha fuera.

Comienza el partido

La Balona arranca de inicio con Nacho Miras, Sergio, Alomerovic, Carrasco, Koulibaly, Ñito, Pito Camacho, Luis Alcalde, Chironi, Barrios y Danese. En el banquillo, Jorge, Mikel, Peke, Koroma, Forján, Nacho, Tato, Wolosso y Méndez.

El Recreativo hace oficial su alineación. Jugará con Nauzet, Cera, Leal, Valentín, David Alfonso, José Antonio González, Fran, Szymanowski, Quiles, Moha y Seth. En el banquillo están Yamguchi, Alberto Martín, José Carlos, Sillero, Víctor Barroso, Chuli, Diego Jiménez, Matheus Santana y Yaimil Medina. No entran en la convocatoria ni Madrigal ni Dani Molina ni Morcillo.

En el once albiazul hay un cambio respecto al equipo que iba a jugar en San Fernando; Claudio vuelve al clásico 4-2-3-1 y descarta jugar con tres centrales; Diego Jiménez se cae de la titularidad y entra Moha en su lugar.

📋 ALINEACIÓN | Estos son los elegidos por Claudio Barragán para empezar de inicio el #RecreBalona.#SeamosMás pic.twitter.com/HvfLBzHbcc — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) November 22, 2020

El Recreativo de Huelva recibe a la Real Balompédica Linense (Nuevo Colombino, 12:00) dentro de la 5ª jornada en el grupo 4A de la Segunda B. El conjunto onubense necesita una victoria para no perder comba con la zona alta de la clasificación, pero no lo tendrá nada fácil, ya que enfrente estará una Balona al alza, siendo uno de los tres equipos del grupo que aún no conoce la derrota (junto al líder Algeciras y al Tamaraceite) y que únicamente ha encajado un gol, además de solventar con victoria sus dos desplazamientos en estas primeras jornadas.

El Decano retoma la competición después de tres semanas, ya que su último encuentro, ante el San Fernando, fue aplazado minutos antes de su inicio debido a un positivo por covid en el cuadro gaditano. En ese duelo Claudio Barragán tenía previsto un cambio de sistema, saliendo con un once formado por Nauzet, Cera, Leal, Valentín, Diego Jiménez, David Alfonso, José Antonio González, Fran, Szymanowski, Quiles y Seth.

Claudio Barragán recupera a dos de sus centrocampistas, Matheus Santana y Alberto Martín (éste último aún no ha debutado esta campaña), mientras es probable la ausencia de Dani Molina.

Destacar que será el primer partido en la historia del Recreativo que el Decano juegue en casa sin la presencia de sus aficionados, ya que las restricciones sanitarias obligan a que se dispute a puerta cerrada.