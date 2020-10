Diego Jiménez: "En este formato es importante empatar cuando no puedes ganar"

El capitán del Decano, Diego Jiménez, ha explicado cómo se sintió tras el empate del Recreativo ante el Atlético Sanluqueño el pasado domingo en El Palmar: "Viendo cómo se desarrolló la segunda parte, me fui cabreado, porque fuimos superiores en cuanto a ocasiones de gol y me fastidia perder dos puntos, pero también es cierto que El Palmar es un campo muy complicado, un campo donde muy pocos equipos van a sacar algo allí. El punto es bueno si lo hacemos bien en casa con el Algeciras y sacamos los tres puntos. En este formato es muy importante empatar cuando no puedes ganar".

En cuanto a las normas de acceso al Nuevo Colombino, Jiménez cree que "el club ha buscado la mejor manera de que los aficionados puedan disfrutar del Recre esta temporada". "Sé que es un fastidio, lo bonito es que los padres puedan ir con sus hijos, con su pareja, con amigos, y este año no va a poder ser así. Incluso los futbolistas tenemos que respetar nuestro número de abono para que la gente pueda ir a vernos", añade.

Su compañero Dani Molina, también ha atendido hoy a los medios de manera virtual, y ha señalado que "este va a ser mi año. Mal no ha empezado, que siga y seguro que va a mejor". Respecto a su gol al Sanluqueño ha apuntado que "son circunstancias del partido, estaba atento a las segundas jugadas del partido y en una de esas me permitió llegar ahí con la suerte de meter el gol".