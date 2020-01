Diego Jiménez: "Tenemos que ser responsables y hacer autocrítica"

El capitán del Recreativo de Huelva, Diego Jiménez, ha pasado por la sala de prensa en la mañana de hoy al término del entrenamiento para valorar la derrota ante el San Fernando y la situación actual por la que está pasando el combinado albiazul. El de Benavente ha indicado que "se juntaron una serie de factores que hicieron que en cinco minutos se nos pusiera muy cuesta arriba el partido. Creo que es buena parte de acierto del rival, que hizo las cosas bien, aunque también hubo errores nuestros. Es fastidiado porque veníamos de una dinámica buena y de hacer un buen partido. Salimos y en el segundo 40 ya nos metieron un gol, casi sin tocar el balón. Con 0-2 ellos se replegaron más y esperaron nuestros errores para salir a la contra. Nosotros lo intentamos hasta el final, se demuestra que tenemos un equipo para hacerle daño a cualquier rival, pero no pudimos empatar".

No ha querido poner paños calientes ni encontrar excusas a la derrota el central, que ha indicado que la derrota no se debió a un tema físico por el esfuerzo de Copa, lo que sí ha comentado es que "en el partido que menos veces ha llegado el San Fernando, nos hicieron tres goles. No es un tema de cansancio, no es un tema mental ni de motivación. Lo que hay que hacer es hacernos responsables y tener autocrítica".

El zaguero ha querido dejar claro que el vestuario tiene muy claro que "la competición que importa es la Liga. Es donde tenemos que dar el callo y no lo estamos dando. La Copa es una competición para disfrutar y hacer las cosas bien. No hemos tenido suerte en el sorteo porque era una oportunidad para que nos tocara un grande, de un equipo que no es habitual ver aquí y que permitiera una buena taquilla, pero no ha sido así".

No ha querido tampoco valorar los objetivos a largo plazo y ha comentado que "el objetivo de este equipo es ir a Talavera y ganar. Hacer un buen partido, recuperar sensaciones, potenciar las cosas que se han hecho bien en los últimos partidos y corregir los errores que estamos cometiendo, que son los mismos siempre y nos están condenados. Cuando pase el partido de Talavera pensaremos en pasar en la Copa, luego pensaremos en ganar al Villarrobledo... Estamos muy lejos del objetivo inicial, no es una situación agradable, pero es la que es".

"Estamos muy lejos del objetivo, no es una situación agradable, pero es la que es"

En el mismo sentido ha desvelado que "llevo muchas semanas sin mirar la clasificación. Ahora mismo no es momento de pensar que el objetivo es salvarse, ni de que el objetivo es el play off. Tenemos que pensar en el día a día. Venimos de dos partidos exigentes y tenemos que recuperarnos. Tenemos que ir sacando puntos e ir viendo a dónde llegamos. Vamos a pelear por el objetivo que nos planteamos en el inicio de la temporada, sabiendo que es difícil".

Eso sí, el canterano del Vilarreal prefiere "ver el vaso medio lleno. Ante el equipo menos goleado de la categoría somos capaces de hacer varias ocasiones claras de gol, pero es verdad que estamos teniendo errores siempre. Los goles que nos hacen siempre son a balón parado o nos cogen en transiciones. Estamos tropezando constantemente con la misma piedra".

Para Diego Jiménez la derrota ante el San Fernando no tiene nada que ver con la forma de enfocar el partido en el aspecto motivacional: "La motivación está en cada uno de nosotros. Cada uno tiene sus metas y sus motivaciones y tiene que sacarlas de ahí. Hay jugadores cedidos que quieren volver a sus clubes y quedarse, los que terminan contrato quieren hacerlo bien para seguir aquí o irse a otro equipo y los que tenemos contrato tenemos que pelear por el club. No conozco ningún futbolista que salga a perder al campo o que salga desmotivado".

Por último, el capitán puso en el tejado del club las posibles novedades en el mercado invernal: "Eso es una cosa que no depende de nosotros, depende del club y del director deportivo. Esa decisión la tienen que tomar ellos. Nosotros nos tenemos que dedicar a entrenar, a hacer bien nuestro trabajo, a hacer autocrítica y a hacer las cosas bien".