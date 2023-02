Dani Alejo: "Si hemos tenido que hacer modificaciones es que hay cosas que no han funcionado"

"Está claro que si hemos tenido que hacer modificaciones es que hay cosas que no han funcionado, pero lo importante en la vida es poner remedio a todas las situaciones que uno cree que se pueden mejorar". Esta fue la reacción del director deportivo del Recreativo de Huelva, Dani Alejo, en su comparecencia de balance del mercado invernal tras cuestionarse la cantidad de movimientos en la plantilla (11 salidas y 7 entradas) al hilo de las apuestas que se hicieron en verano. La de este jueves fue una rueda de prensa amplia y esperada por cómo se ha desarrollado el mercado este mes de enero y la opinión de ello de los aficionados.

Así, apuntó que el objetivo del ascenso es el que ha movido a la entidad a hacer movimientos y aseguró que tenían una cosa clara: "no íbamos a incorporar por incorporar", es decir, o se fichaba a futbolistas que "aumentaran el nivel o no haríamos nada". A pesar de todos los movimientos en este mercado invernal y de salidas de jugadores que o no han jugado directamente o apenas contaban con minutos, Alejo expuso que "todos han aportado" a que el Decano esté segundo en este momento. También apuntó que hay equipos que "con más presupuesto no están en nuestra posición"; y que "es verdad que la gran temporada que está realizando el Antequera nos nubla la buena temporada que estamos haciendo nosotros".

Con todo, Dani Alejo, aseguró que "no tenemos otra cosa en mente que el ascenso de categoría", ya que además, "entendemos que con todas las incorporaciones, la plantilla está totalmente compensada, y totalmente preparada para asumir el reto". Tampoco descarta el ascenso directo pese a que el Antequera está a 12 puntos". Aunque el Recre también piensa ya en el playoff, al tanto que según Alejo el traspaso de Cancelo al Tudelano tiene una visión "estratégica" por si hubiese un futuro enfrentamiento entre ambos equipos en una eliminatorio "no jugaría contra nosotros".

El director deportivo señaló que de los 9 sub 23 que había en la plantilla se ha llegado a acuerdos con seis; mientras que las bajas sénior son "situaciones distintas". En este aspecto, Alejo habló de las lesiones que ha acusado el Decano durante la primera parte de la temporada, sobre todo en la zona de ataque. "Sabíamos que nos teníamos que mover doble". Así, Juan Delgado, "venía arrastrando una lesión y necesitábamos su licencia para poder incorporar un futbolista que nos aporte de aquí a final de temporada; Laerte que no dio el rendimiento, por cualquier situación; Crespo pide salir que quiere más minutos. Situaciones particulares". También apuntó que "si no hubiese llegado Nacho Heras, no se hubiera ido Juanito o Jordi".

También reconoció que hay operaciones que se han truncado debido a que los futbolistas "no han querido venir" o que "el club de origen nos ha pedido un traspaso muy importante, entonces nos hemos ido a alternativas". Dejó claro Alejo que la relación que mantiene con Abel Gómez es "magnífica". "Podemos tener ideas distintas pero siempre con la comunicación y el diálogo llegando a puntos de encuentro que es lo que merece la entidad para conseguir el objetivo. Por encima de todos nosotros está el club".

Acerca de la salida de Juanito, Alejo expuso que "yo entiendo que puede salir contrariado porque no quería salir. Pero también tiene que entender que cuando nosotros tenemos que tomar decisiones no las podemos tomar por amiguismo o por relación, las tenemos que tomar por datos objetivos, y a fecha 31 de diciembre Juanito era el jugador senior con menos minutos de la plantilla". Asimismo señaló que "en ningún momento al futbolista se le esconde ningún tipo de información".