Amargas vacaciones para el Recreativo tras el desastre en Torremolinos ante el colista (4-2)

Adiós a un gran 2022 de la peor manera posible. El Decano perdió ante el colista Torremolinos en un partido en el que dejó malas sensaciones. Regaló la primera mitad, cobró vida con el gol de Laerte pero el penalti y la expulsión de Josiel supusieron una losa insalvable. La defensa, que tan buen rendimiento estaba dando, hizo aguas y encajó cuatro goles (sólo había pasado ante el Betis Deportivo). Un partido para olvidar, y eso que enfrente estaba el colista. No vale excusarse en el arbitraje, aunque esta semana el Torremolinos lanzó un comunicado quejándose de las actuaciones de los colegiados y en este partido no tendrá nada de lo que quejarse.

Hay partidos en los que el resultado parece cantado de antemano y sólo queda saber el marcador final, y el duelo entre malagueños y onubenses tenía toda la pinta de ser uno de ellos... siempre que trascurra por cauces lógicos, y en esta ocasión ha sido toto lo contrario.

Todas las papeletas apuntaban a un triunfo del Decano, porque el partido no lo podía ganar el cuadro local, sólo podía perderlo el visitante. Es tanta la diferencia entre ambos conjuntos que el Recreativo no necesitaba estar al cien por cien para superar a un rival que se mueve entre arenas movedizas. Pero no se pueden regalar 45 minutos y tener tantas lagunas en defensa...

Las rachas no engañan, y la del Torremolinos era para echarse a temblar: llegaba al partido como colista, sumando sólo un punto de los últimos 18 en juego, negado ante el gol… El Recreativo es la otra cara de la moneda; ha ido creciendo en defensa, los resultados le han acompañado (aunque fuesen victorias por la mínima) y la autoestima está por las nubes tras golear al Vélez en la pasada jornada (3-0). Además, el peor ataque recibía a la mejor defensa... todo teoría, porque en la práctica nada de eso se vio.

Abel ya no tiene problemas a la hora de elegir un once; tiene uno que funciona y sólo piensa cambiarlo por obligación; así, casi repitió el mismo equipo inicial de la pasada jornada con las novedades de Adri Crespo por Bernardo, (que fue el descarte ya que la convocatoria tenía 19 jugadores) y de Juanito por un Arjona que ha arrastrado problemas últimamente y no está a su mejor nivel; de esta forma, el Decano salió con Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Adri Crespo, Manu Galán, Fran Ávila, Josiel Núñez, Jordi Ortega, Juanito, Iago Díaz, Peter y Caballero. En el banquillo, Adrián Victores, Laerte, Pedro Pata, Arjona, Mbaye, Edmilson y Rubén Serrano.

El encuentro comenzó con mucho respeto por ambos equipos, siendo el primer intento de Chamorro en el m. 5 con un lanzamiento desde fuera del área que detiene Rubén sin problemas. Dos minutos después Castillo a punto está de anotar el primero aprovechando un mal despeje de la defensa, pero su remate se marcha junto al poste.

Pasado el cuarto de hora, acción polémica cuando el conjunto onubense reclama penalti al internarse Juanito en el área y ser derribado, pero el árbitro no lo estima así. El partido trascurre con más pena que gloria, sin apenas ocasiones claras de gol y con los guardametas como meros espectadores. El Recre no consigue plasmar en el campo la diferencia que hay en la clasificación.

Avisó en el 27 Chamorro con un buen disparo que acaba en saque de esquina y al minuto Caturla culmina una buena acción ofensiva local cazando un balón en el área para poner el 1-0. El tanto espolea al Torremolinos, que está a punto de anotar el segundo en el 29 pero Rubén Gálvez interviene con acierto.

El Decano sigue sin dar señales de vida en ataque y de nuevo el meta de Aracena tiene que intervenir ante el disparo de Castillo (34). Los papeles están cambiados, con el Torremolinos haciendo de Recreativo, y el Recreativo haciendo de Torremolinos.

El colista juega suelto, sin presión y no tiene problemas en intentarlo cada vez que se acerca al área visitante, como hace Machuca en el 41 enviando el balón muy cerca del palo. Como pasó minutos atrás, fue otro aviso, porque en el siguiente acercamiento, tras una jugada trenzada, el Torremolinos pone el 2-0 con un disparo de Castillo, que le pega de primeras y bate a Rubén.

Primera parte para olvidar de un Recreativo apático, irreconocible tanto en ataque como en defensa. Lo único positivo, que todavía tiene 45 minutos para arreglar el desaguisado.

No espera nada Abel para hacer las sustituciones y en el descanso deja en el vestuario a Jordi Ortega y Fran Ávila y da entrada a Laerte y Arjona; no sólo es un cambio de piezas, sino una apuesta más ofensiva, con un cambio de dibujo.

Sale el Decano con algo más de ambición (tampoco el listón estaba muy alto en ese sentido) y en el 50 el árbitro le perdona un penalti a los locales por unas manos dentro del área; las protestas visitantes no valen de nada.

El partido cambia en su decoración porque el cuadro malagueño da un paso atrás intentando resguardarse en defensa y el Decano pasa a controlar el choque, pero ese dominio no se traduce en claras ocasiones de gol, hasta que el en 57 Arjona manda el balón al palo desde la frontal y mete el miedo en el cuerpo al colista.

El conjunto de Abel intensifica su dominio y aprieta a un rival al que ya le va costando mucho acercarse a las inmediaciones de Rubén. Y tanto va el cántaro a la fuente que en el 66 llega un buen centro de Juanito que acaba en el 2-1 tras el remate de Laerte, que anota su primer gol con el Recre.

El partido se le hace eterno al Torremolinos ante un rival que busca decididamente el empate, pero en el 73 encuentra un balón de oxígeno cuando el colegiado pita penalti a favor de los malagueños y deja al Decano con diez al mostrarle la segunda amarilla a Josiel Núñez por un presunto codazo. La pena máxima la lanza Amaya y pone el 3-1 en el marcador.

Once minutos por delante, dos goles en contra y un jugador menos. Misión imposible para el Recreativo, que no tira la toalla y poco después tiene la oportunidad de recortar distancias cuando Caballero se marcha en una acción individual pero el meta le gana el mano a mano.

Abel quema los últimos cartuchos dando entrada a Edmilson y Pata (83) y poco después a Rubén Serrano (87). En el 86, una falta en la frontal la lanza Juanito pasa lamiendo el poste. Lo vuelve a intentar de falta Juanito, pero sin premio. El colegiado alarga 9 minutos el partido (en la acción del penalti se perdieron 6).

Pese a jugar con 10 el Decano sigue dominando al contrario y Manu Galán abre un hilo de esperanza al marcar de cabeza en el 93 (3-2), pero con el tiempo al límite y el equipo volcado sobre el área local, una contra protagonizada por Pescador acaba con el 4-2 tras plantarse solo ante Rubén y batirlo por bajo. Triste final para un triste partido de los onubenses.

Ficha técnica

Juventud de Torremolinos: Amador, Urbina (Pescador, 71), Ismael, Caturla, Castillo, Amaya, J. López (Forján, 62), Miguelito (Gerrit, 88), Alexis (Lavela, 62), Miguel y Machuca (Andrei, 84).

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Adri Crespo, Manu Galán, Fran Ávila (Laerte, 46), Josiel Núñez, Jordi Ortega (Arjona, 46), Juanito, Iago Díaz (Pata, 83), Peter (Edmilson, 83) y Caballero (Rubén Serrano, 87).

Árbitro: Broncano Suárez (Extremadura), asistido por Banda Carmona y Paredes Carrasco. Mostró amarilla a Miguelito, Alexis, Urbina, Miguel, Andrei; Fran Ávila, Josiel (2, expulsado en el minuto 73).

Goles: 1-0/Minuto 28. Caturla. 2-0/m. 42. Castillo. 2-1/m. 66. Laerte. 3-1/m. 79. Amaya, de penalti. 3-2/m. 93. Manu Galán. 4-2/m. 98. Pescador.

Incidencias: Partido de la jornada 15 disputado en el municipal El Pozuelo de Torremolinos (Málaga). El Decano jugó con su segunda indumentaria.

