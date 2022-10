El Recreativo de Huelva se trae tres puntos de oro de Granada (0-1)

El Recreativo de Huelva pasó la prueba del Recreativo Granada; lo hizo sin mucho brillo, pero el tempranero gol de Dopi (m. 8) le permite sumar dos victorias consecutivas (no lo hacía desde la primera y segunda jornada ante el Yeclano y el San Roque de Lepe) y asentarse en la zona noble de la tabla. El Decano tuvo dos caras: ambicioso, con profundidad y sólido atrás en la primera mitad; en la segunda, como ha sucedido ya en demasiadas ocasiones, el equipo bajó su nivel, dejó que el rival despertara y tuviera ocasiones y acabó sufriendo para sumar los tres puntos. El balón parado, una vez más, resultó clave. El cielo empieza a despejarse después de unas semanas con negros nubarrones.

Cuando un equipo que aspira al ascenso no tiene el comienzo deseado y se deja más puntos de los aconsejables en las primeras jornadas, los encuentros siguientes empiezan a parecer una final, por lo menos hasta que se alcance el rumbo deseado y se sitúe en los puestos de privilegio de la clasificación. Y si además de los tres puntos hay más cosas en juego… Y esa es la situación del Recreativo de Huelva, sin rumbo definido en este tramo inicial de competición, con necesidad de puntos y de sensaciones, y obligado a pasar una nueva final.

Su técnico, Abel Gómez, comentó en la previa que tiene claros los errores que el equipo volvió a cometer (ante El Ejido) y lo que hay que mejorar. Y ante el Recreativo Granada es un partido para comprobar si de las palabras se pasa a los hechos, para ver si esos errores se han detectado, y sobre todo, si se han solucionado.

El encuentro ante el filial nazarí se presentaba como un cruce caminos, uno de esos partidos que marcan para bien o para mal: si se gana, seis puntos en dos jornadas con la opción de sumar 9 la próxima en casa ante un rival asequible como el Cartagena B; si se empata o se pierde, dar un paso atrás, reincidir en los errores, aumentar las dudas y la desconfianza y colocar de nuevo a Abel al borde del precipicio.

La ocasión se presentaba de oro, porque a la tranquilidad que da haber ganado siete días antes (aunque fuese en otro mal partido y en el minuto 94 ante un rival débil como El Ejido) se le suma un oponente con dudas, que lleva tres derrotas consecutivas y que es el que más goles ha encajado (13).

Para empezar, Abel dejó a un lado las rotaciones y apostó por el mismo once que alineó la pasada jornada ante El Ejido, volviendo a dejar a Peter y Adri Crespo en el banquillo junto a Adrián Victores, Caballero, Edmilson, Enric y Rubén Serrano. Juanito, Mbaye, Cancelo, Perotti, Diawará, Juan Delgado y Pata se quedaron fuera de la convocatoria.

El Decano empezó como un equipo ambicioso y con intención de dominar el encuentro, con tres ataques consecutivos por la izquierda con centros de Fran Ávila que desbarató la defensa. La primera ocasión llegó con un disparo de Iago Díaz desde la frontal que se marchó por poco por encima del larguero (5).

La superioridad que estaba mostrando el conjunto de Abel se plasmó en el marcador en el 9, en el primer saque de esquina a favor: balón que prolonga un jugador al segundo palo y allí Dopi, completamente solo, remata de cabeza el 0-1. Cuarto tanto del delantero vasco.

El tanto asienta la propuesta futbolística del Recre, que manda en el campo, encuentra profundidad en las bandas y realiza una presión efectiva, llegándose al primer cuarto de hora con Rubén Gálvez como un espectador más. Arjona, en el 18, recupera un balón y prueba fortuna desde fuera del área pero el esférico se marcha fuera por poco. El cuadro albiazul sigue acumulando oportunidades en busca de la sentencia, como la de Iago en el 23, pero su lanzamiento dentro del área va a las manos del meta.

Ballo se jugó la roja tras un plantillazo a Rubén Gálvez en un balón largo al que llegó tarde el delantero local. A la media hora se llega con la misma dinámica, control total del Recre ante un filial nazarí que quiere pero no puede. Hasta el descanso poco más ofreció el encuentro, que se fue diluyendo con el paso de los minutos: el cambio de Laerte (con molestias) por Peter en el 41, una ocasión de Dopi, que esperó mucho y permitió que se le echase encima la defensa; y un disparo lejano de Iago a las manos de Ángel en la prolongación. Quizás faltó más ambición para ir por el 0-2.

El comienzo de la segunda mitad no invita al optimismo; mucha presión, pocas ideas, muchas interrupciones… Dopi llega con peligro al área rival, pero no encuentra quien le acompañe (53). La primera ocasión granadina llega en el 56 en una internada de Ballo, quien llega muy forzado y no acierta a definir. Los cambios dan vida a los locales, que dan un paso al frente y casi empatan en el 59 en un balón muerto en el área que nadie acierta a despejar.

Los minutos pasan a favor de un Decano que juega con fuego porque no termina de rematar el partido y deja que el Recreativo Granada se vaya creciendo. Julito remata de cabeza por encima del larguero anticipándose a Fran Ávila mientras el cuadro onubense no da señales de peligro en ataque... Dopi, en el 65 despierta al equipo de su letargo con un cabezazo que detiene el meta. Un minuto después Manu Galán remata un córner y cuando el balón entraba el meta meta una mano salvadora.

El partido ha perdido calidad pero mantiene la emoción. Peter, al que le falta un punto de velocidad, no acierta a culminar una gran ocasión tras un pase filtrado de Jordi Ortega (75); y de inmediato responde Samu con un disparo fuera. Rubén Serrano y Caballero salen para jugar los 10 últimos minutos y asegurar el triunfo albiazul. El filial nazarí lo intentó pero con más corazón que cabeza y el Recreativo se llevó tres puntos que permiten alejar fantasmas y ver el futuro con algo más de optimismo.

Ficha técnica

Recreativo Granada: Ángel, Cova (Raúl, 57), Miki Bosch, Diego L, Eu (Oseu, 57), Martín S.(Carlos Pérez, 74), Da Costa, Juanma, Echu (Mario, 74), Ballo (Samu, 57) y Julito.

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Manu Galán, Bernardo, Fran Ávila, Jordi Ortega, Josiel Núñez, Iago Díaz (Edmilson, 62), Arjona (Rubén Serrano, 80), Laerte (Peter, 41) y Dopi (Caballero, 80).

Árbitro: Sáez Vital (Cádiz); mostró tarjeta amarilla a Cova, Ballo, Miki Bosch, Julito; Iago Díaz, Arjona, Josiel Núñez, Caballero.

Goles: 0-1/Ninuto 8. Dopi.

Incidencias: Partido de la 8ª jornada de Liga disputado en la Ciudad Deportiva del Granada con presencia de unos 300 seguidores albiazules.

