Crónica Recre-Segoviana: Mbaye acerca el sueño

Una auténtica final de infarto. El Nuevo Colombino no pudo respirar en todo el partido. El Recre, con mucho sufrimiento, se planta en la fase final de ascenso pero, una vez más, mostrando la misma imagen de toda la liga regular y con gol de Mbaye a falta de un minuto para el final.

La primera del encuentro la tuvo la Segoviana. No había margen de error. El Recreativo de Huelva tenía que ir a morir desde el primer minuto si quería conseguir el ansiado pase de ronda. A partir de ese momento, el cuadro de Abel Gómez tomó las riendas.

No cabía la relajación y pese a que la Gimnástica Segoviana venía a morir, el Recre salió a por todas. La idea de ganar estaba presente. Todo o nada. Poco duró, la sintonía comenzó a ser la misma que en los partidos de la liga regular e incluso siendo protagonista Rubén Gálvez en más de una ocasión. El Decano tenía que enseñar el diente si quería conseguir el objetivo.

Hasta el minuto 22 no llegó la más clara del Recre. Una jugada a balón parado pudo hacer que el Decano se adelantara en el marcador pero el remate de cabeza de Alberto Trapero tras la falta de se marchó por encima de la red de la portería de Carmona.

A la media hora de partido, la Gimnástica Segoviana volvió a poner en peligro la portería de Rubén Gálvez. Yubero efectuó un lance que se marchó fuera por poco. La siguiente jugada llegó cargada de polémica y terminó con tarjeta amarilla para Olmedilla tras una falta sobre Peter.

Nada más destacabe. En los últimos compases de la primera mitad pareció que el Recre había salido a conformarse con las tablas. El empate era suficiente pero el Decano tenía que rascar, al menos un gol, con el que sentenciar la eliminatoria y evitar ir a la prórroga.

Nada más comenzar la segunda mitad, la imagen volvió a ser la misma. Jugando con fuego y apunto de quemarse. No había margen de error para un Recre que no terminaba de ubicarse sobre el terreno de juego del Nuevo Colombino.

Un domingo del Rocío. El Recre tenía que conseguir el pase para sumar otra gesta a este día tan especial para los onubenses. A partir del minuto 60 comenzó a calentarse el ambiente, la afición empezó a apretar aún más si cabía, y el Decano se vino arriba sobre el verde.

El Nuevo Colombino no paraba de alentar al Decano. El ambiente no paraba de crisparse y la afición recreativista mostró su enfado con el colegiado del encuentro que no estaba siendo justo con la plantilla albiazul.

El tiempo se iba agotando. Javi Ajenjo efectuó un disparo desde fuera del área pero el esférico se marchó por encima de la portería de Carmona. Fue la jugada más destacada de un Recre que no terminaba de generar el peligro necesario para adelantarse en el luminoso.

En el minuto 84 llegó la más clara del encuentro. Más de 80 minutos le hicieron falta al Recre para efectuar el disparo más preciso del domingo. Pablo Caballero realizó un tiro desde el punto de penalti que se marchó fuera por muy poquito. El Pali tuvo la ocasión más clara que podría haber evitado al cuadro de Abel Gómez marcharse a la prórroga.

30 minutos más de agonía le esperaban al Nuevo Colombino. El Recre reflejó durante todo el partido la misma imagen que en el partido de vuelta y durante todo el curso regular. Sin agresividad ni coraje, el Decano tenía que hacer los deberes si quería estar en el sorteo de este lunes.

La Segoviana tenía al Recre con la soga al cuello. Encerrado. El Decano comenzó a reaccionar y tuvo una ocasión con la que pudo salvar el encuentro. Nacho Heras, recién incorporado al terreno de juego tras su lesión, realizó una jugada magistral pero la defensa azulgrana evitó el remate de Chinchilla.

Un partido de infarto. Los nervios fueron los protagonistas. La afición del Recre no hacía más que echarse las manos a la cabeza porque el Decano no era capaz de encontrar portería. Antonio Salinas rozó el larguero y la siguiente jugada llegó cargada de polémica. El Nuevo Colombino y el Recre reclamaron la pena máxima tras el derribo de Javi Ajenjo en el área.

El Nuevo Colombino no desfalleció. Hasta el último minuto estuvo animando al Recre que no tiró la toalla pero no fue capaz de hacer un solo gol en la tarde del domingo. Al ritmo de Recre, Recre el partido iba llegando a la final. En el 119 y tras incorporarse al terreno de juego llegó Mbayé para sentenciar la eliminatoria.