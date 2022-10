Un Recreativo de Huelva sin chispa repite errores y lo paga en Antequera (2-0)

El Recreativo de Huelva no levanta cabeza y ha sumado su segunda derrota en la Liga tras perder ante el Antequera por 2-0 tras dos goles de Montori (82 y 94). El conjunto de Abel Gómez regaló 39 minutos en los que no dio señales de vida y cuando mostraba síntomas de mejoría llegó al expulsión de Mbaye que marcó el tramo final del choque. Se jugaba mucho el equipo tras las dudas que ha sembrado últimamente, pero daba la impresión de que era un partido más o que los jugadores no tenían la motivación suficiente. El equipo repitió los errores que cometió ante el Cádiz B y encima bajó su nivel en ataque, facilitando el triunfo del Antequera. La continuidad de Abel puede estar en el aire, porque no llegan los resultados y tampoco las buenas sensaciones.

Malagueños y onubenses se enfrentaban con los papeles cambiados; jugaba el líder, sí, pero no era el Decano, sino un sorprendente Antequera que no conocía la derrota, que ve puerta con facilidad (el máximo realizador del grupo con 10) y sólido atrás (el que menos goles encaja junto al Mancha Real, 3).

La presión, para el conjunto onubense, como siempre. Es lo que tiene poner el punto de mira en el ascenso y ser un equipo grande en la categoría. Sólo que en esta ocasión la presión es más grande de lo habitual, ya que la mala racha del equipo pesa y mucho, pues afrontaba el choque después de tres jornadas sin ganar (empates a uno con el Sanluqueño y Cádiz Mirandilla y derrota 2-4 con el Betis Deportivo).

En esta ocasión no entraron en la convocatoria Cancelo, Edmilson, Juan Delgado (los tres tampoco estuvieron hace siete días), Fran Ávila (molestias en la rodilla), Manu Galán (molestias musculares), Perotti y Diawará.

Se esperaban cambios en el equipo tras el pobre empate ante el filial del Cádiz, pero Abel Gómez casi repitió el once de la pasada jornada, con la única novedad de Juanjo Mateo en lugar del lesionado Manu Galán; así, jugó con Rubén Gálvez en la portería, Juanjo Mateo, Adri Crespo, Bernardo, Pata; por delante Jordi Ortega y Mbaye; Peter, Arjona, Laerte, y arriba Dopi. Para el banquillo, Victores, Iago, Josiel Núñez, Caballero, Juanito, Enric Martínez y Rubén Serrano.

El encuentro comenzó con demasiado respeto entre ambos equipos, más preocupados de propiciar el error del rival que de crear juego. Entre la presión que realizaban y el mal estado del terreno de juego resultaba complicado hilvanar jugadas o sacar el balón controlado y así las ocasiones brillaban por su ausencia.

El primer cuarto de hora, para olvidar, con un fútbol parsimonioso y con ambos porteros como meros espectadores. En el 16 llegó la primera oportunidad, para el cuadro local, en un remate de cabeza sin consecuencias. En el 20 Mbaye provoca una peligrosa falta cerca de la frontal del área; la lanza Luis Alcalde y Rubén Gálvez saca un balón que se colaba.

Tardó en llegar una nueva acción de peligro y de nuevo fue para el Antequera a la media hora, con un disparo de Utrilla desde la frontal que bota antes de llegar a puerta y Rubén, muy oportuno, desvía a córner cuando en balón entraba junto al poste.

El Decano tardó 39 minutos en aparecer en ataque y lo hizo con la mejor ocasión hasta ese momento, con un pase de Pata a Peter, éste avanza y se planta ante el meta algo escorado, pero su disparo se marcha fuera por poco. Nada más de sí dio la primera parte.

Regular el Antequera (se espera más de un equipo que marcha líder) y mal el Recreativo, un equipo decepcionante que ‘regaló’ 39 minutos y que repitió alguno de los errores que cometió hace siete días ante el Cádiz Mirandilla: lenta circulación de balón, un ritmo cansino, escasa ambición ofensiva y sólo dos disparos a puerta, el citado de Peter y una falta escorada que lanzó Arjona floja y que detuvo el meta sin problemas en el 44. Lo único positivo, que el conjunto albiazul tiene aún 45 minutos por delante para mostrar una mejoría, algo nada complicado tras los visto en la primera mitad.

Tras el descanso el encuentro se reanuda con los mismos protagonistas. La primera ocasión volvió a ser local (m. 48) cuando Isra controla en el área, se revuelve y su disparo, con marchamo de gol, lo tapona Bernardo. Pronto llega la réplica con un disparo desde fuera del área al centro de la portería. En el 52 una acción colectiva del Decano acaba con un disparo de Mbaye al borde del área que se marcha fuera. La segunda parte comienza más animada, al menos por ocasiones, y con un Recreativo más ambicioso.

En su lenta mejoría los visitantes gozan de otra ocasión en un remate acrobático de Dopi tras centro de Laerte que se marcha alto (58); contesta Luis Alcalde un minuto más tarde en una acción personal que acaba con un lanzamiento cerca del travesaño, y a la hora de encuentro de nuevo lo intenta Luis Alcalde con un gran disparo con rosca que roza el poste.

En el 62 cambia el partido con la expulsión de Mbaye al recibir la segunda amarilla en una falta innecesaria. El Decano ve frenada su mejoría y el Antequera se crece. Rubén Gálvez interviene para rechazar otro balón con peligro. Ambos técnicos mueven ficha (entran el onubense Ale Zambrano en las filas locales y Josiel Núñez en las visitantes). A punto está de marcar Mawuli en un disparo al borde del área, toca en un defensor y el esférico roza el travesaño.

Caballero y Enric entrar para oxigenar a un equipo que cede la iniciativa al rival (76), que sigue generando ocasiones pero sin puntería. Hasta que en el 82 Montori, recién incorporado, recibe un balón en largo, le gana la posición a la defensa y casi desde el área pequeña fusila a Rubén Gálvez. Toca reacción pese a estar con uno menos.

El tiempo juega en contra de un Recreativo que quiere solucionar en los minutos finales lo que no ha hecho en los más de 80 anteriores. Iago y Juanito entran como últimos revulsivos, pero el equipo está sin ideas, no crea ocasiones y al cuadro malagueño le vale con dejar pasar los minutos. Con el equipo volcado y Rubén Gálvez subiendo a rematar un córner en el 94, una contra sirvió para que el Antequera colocara el 2-0 a puerta vacía de nuevo obra de Montori. La frustración se plasmó con la expulsión de Juanito en el 94. Y la derrota se consumó para el conjunto onubense, que pasó por el campo con más pena que gloria y que sigue lejos de su mejor versión.

Ficha técnica

Antequera: Eric Puerto, Liza, David Humanes, Marcelo, Pavón, Luis Alcalde, Álex Marín (Ale Zambrano, 64), Utrilla, Fermín (Yéremi, 64), Isra y Mawuli (Montori, 81).

Recreativo de Huelva: Rubén Gálvez, Juanjo Mateo, Adri Crespo, Bernardo, Pedro Pata, Mbaye, Jordi Ortega (Iago Díaz, 87), Arjona (Enric, 76), Peter (Juanito, 87), Laerte (Josiel Núñez, 67) y Dopi (Caballero, 76).

Árbitro: Hernández Maestre (Cádiz); mostró tarjeta amarilla a Arjona, Peter, Mbaye (2, expulsado en el 62). Expulsado en el descuento con roja directa Juanito.

Goles: 1-0/Minuto 82. Montori. 2-0/m. 94. Montori.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 6 del grupo 4 de Segunda Federación, disputado en el estadio El Maulí de la localidad malagueña de Antequera.

