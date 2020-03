Claudio: "El partido ha sido igualado y valoramos mucho este punto"

El técnico del Recreativo, Claudio Barragán, ha pasado por la sala de prensa del Nuevo Colombino para valorar el empate de su equipo ante el Marbella. El míster albiazul ha indicado que "al margen de los errores que hayamos podido cometer, creo que hemos hecho un buen partido ante un rival que si está arriba es por algo. Creo que hemos estado a la altura. En juego no hemos estado muy fluidos, por la forma de presionar del rival. Hemos cometido algunos errores no forzados y eso nos ha generado alguna duda, pero tengo que decir que estoy muy contento con el trabajo".

Sobre la falta de fluidez del Recre cerca del área, el técnico recreativista ha explicado que se debe "en parte a errores nuestros y en parte a la forma de defender del rival, es un equipo muy sólido, al que es muy difícil generarle ocasiones y que es de los que menos encaja. Hemos estado muy imprecisos en ataque, pero en la parte de atrás hemos estado muy bien". También ha indicado el preparador valenciano que la lesión de Morcillo ha impedido dar un paso más en la recta final del encuentro: "Queríamos con los cambios poder ir a por el partido, pero la lesión de Morcillo se nos ha trastocado todo. El equipo estaba bien y nos hemos enfriado. El partido ha sido muy igualado y valoramos mucho este punto".

La lesión de Morcillo supuso la entrada de Óscar Ramírez, que actuó como central, ya que Borja García se quedó fuera de la convocatoria: "Ha empezado un poco nervioso porque ha entrado algo frío, pero el ya había jugado de central. El prescindir de Borja y quedarnos con Óscar es porque Nano también tuvo que bajar un poco su nivel de trabajo porque tenía un problema en el isquio y ante cualquier contratiempo podíamos utilizar a Óscar. Todo está valorado, intentamos equivocarnos lo menos posible. Lo que pasa que cuando menos vueltas le das a las cosas peor".

También ha hablado Claudio del cambio de Kleandro por Quique Rivero, del que ha dicho que "era obligado porque Quique tenía un golpe en la cadera. Hemos optado por ganar altura y un poco de consistencia por el medio. Eran muy verticales y han hecho cambios con jugadores que podían ser titulares. No podíamos hacer el partido de ida y vuelta. Esto es Segunda B. Creo que el equipo lo ha hecho bien, sobre todo en actitud e intensidad. Defensivamente parece que estamos más sólidos, pero en ataque nos está costando más".

No ha tenido ningún reparo en expresar el preparador valenciano que "en absoluto puedo estar contento con el balón parado (ofensivo). Soy un maniático de estas jugadas. Nos falta un especialista. Posiblemente lo tengamos, pero si no participa... Estamos trabajando en ello y posiblemente esta semana hagamos una sesión solo de balón parado porque creo que tenemos que sacar mucho de esas jugadas". El técnico ha hecho alusión a Víctor, de quien ha comentado que "llevo aquí cuatro partidos y tengo que guiarme por lo que veo. Seré el que más me equivoque. Estoy contentísimo con Víctor, como con Gerard... Y me duele dejarlos fuera porque en el día a día suman. Tienen que seguir trabajando y esperar que les llegue el momento".

Por último, ha hablado de la clasificación y de los resultados de la jornada para comentar que "hay mucha igualdad, está todo muy apretado y todo lo que sea sumar ante equipos como el Marbella es positivo".