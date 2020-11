Claudio juega al despiste con el sistema defensivo del Recre

El Decano regresa a la competición tres semanas después tras encadenar la suspensión de su choque contra el San Fernando y el parón del fin de semana pasado. “Llegamos como siempre con muchas ganas, sabiendo que es un rival al que es difícil meterle mano porque está muy ordenado”, señala el técnico Claudio Barragán. El valenciano advierte que la Balona “rentabiliza los goles al 100 por 100. En esta categoría es importantísimo. Espermos que lo entrenado se refleje en el terreno de juego”. El preparador es de los que “ni miro la clasificación. Solo lo miro a la Balona que ha ganado sus dos partidos fuera”. En su comparecencia sorprendió al asegurar que su intención en Bahía Sur no era jugar con tres centrales. Para el domingo “tengo muy claro el once”. Por ello, “me ha llamado la atención que se hable de tres centrales. No era el planteamiento que teníamos en San Fernando. No era el dibujo. Incluso me han dicho que Morcillo hablo de ello”.

Sobre las declaraciones del central en las que mostraba su extrañeza por haberse quedado fuera del hipotético equipo que iba a jugar en San Fernando, el técnico zanjó cualquier polémica porque “ni leo ni escucho, pero la gente a mi alrededor me cuenta. Quiero que los futbolistas estén enchufados y me demuestren en el día a día que están ahí. Es complicado que pueda jugar uno u otro. La fortuna es que con tanta igualdad puede salir cualquiera. Ellos deben entender que todos los compañeros pueden jugar”. La reflexión la trasladó al ataque albiazul, donde “Chuli, Quiles, Seth o Sillero son todos compatibles entre ellos. No hay ningún problema en que juegue uno u otro. Tenemos donde elegir que es lo importante”.

Ante la posibilidad de contar con Alberto Martín, así como Matheus Santana y Dani Molina fue cauto. “Todavía queda una sesión” por lo que “lo normal es que vayan todos los disponibles convocados”. Será tras el entrenamiento de hoy cuando “decidiremos si contamos con algunos jugadores o con otros. Vamos a ver las sensaciones que tienen también ellos”.