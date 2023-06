Charlotte Mackay: "Huelva y el Recre forman gran parte de mi identidad"

La biznieta de Alexander Mackay mantiene un nexo muy especial con Huelva y el Recre. Charlotte es fiel al Decano y sigue cada partido y toda la actualidad desde Inglaterra. La joven no duda de su amor por el azul y blanco y admite que también se lo inculcará al bebé que espera y llegará el próximo mes de agosto.

- Todos conocemos su historia y la vinculación de su familia con Huelva pero después de tantos años, ¿qué le sigue uniendo a esta tierra?

Lo que me sigue uniendo a Huelva consiste en varias cosas, pero las más importantes son mi pasión por el Recre, mis amigos y, por supuesto, mis raíces. Al pasar por las calles de Huelva, siento una conexión muy fuerte con mis antepasados. Además, cada vez que visito Huelva, siento más y más. Es como volver a casa. Es algo muy especial.

- Recientemente ha visitado la provincia junto a su pareja. Pudo disfrutar del buen tiempo y acudió a un sitio muy especial, el Nuevo Colombino. ¿Qué significó esa visita?

Nuestra visita al Nuevo Colombino fue algo muy importante. Fue la primera vez que mi marido estaba en Huelva y que pudo entender realmente lo que es ser del Recre. Llevaba mucho tiempo describiéndole varias cosas sobre el club, el estadio y la afición pero la verdad es que la palabras simplemente no bastan. Hay que verlo y vivirlo para entenderlo y el día que pasamos en el Nuevo Colombino le dio esa oportunidad. Para mi, Huelva y el Recre forman una gran parte de mi identidad y es algo que quiero compartir no solo con mi marido, sino con la próxima generación. Nuestro primer hijo nacerá en agosto y queremos que poco a poco vaya aprendiendo español y conociendo su vínculo con Huelva y el club.

- ¿El resto de su familia también tiene tan arraigado ese nexo con Huelva?

Mis padres y mis hermanos conocen bien la historia que compartimos con Huelva, pero solo mi padre y yo visitamos a Huelva con frecuencia y soy la única que habla español. Mis hermanos, por ejemplo, son bastante mayores que yo y cuando aprendimos sobre la historia de mi bisabuelo y su trabajo en Huelva en 2006, ya era complicado para ellos invertir mucho tiempo en viajar y aprender el idiomas. De otro lado, yo con 16 años, estaba sin compromisos y era mucho mas libre para explorar lo que, para mi, fue un nuevo mundo y una nueva parte de mi identidad.

- Huelva e Inglaterra tienen una conexión muy especial. La historia así lo demuestra. ¿La conocen allí y, sobre todo, son conocedores del Recreativo y su leyenda?

Una de las cosas que me da mucha pena es que, en Inglaterra, casi nadie reconoce el nombre Huelva. A todos les suena Andalucía y algunas de sus provincias pero, al hablar de Huelva, hay que explicar donde está en relacion con otros sitios que sí conocen. Con respecto al Recre, solo los verdaderos conocedores del fútbol reconocen el nombre del club y el papel que jugó en la historia del fútbol español. Me encantaría que algún día Huelva se ponga en el mapa y que la historia del Decano sea difundida por el Reino Unido. Cuando hablo con gente sobre el Recre, su reacción es siempre de interés y sorpresa.

- Pasando al plano deportivo… Eres fiel recreativista, ¿qué le llevo a seguir la estela del Decano? ¿Quién le ha transmitido el amor por el azul y blanco?

Tengo que dar las gracias a mi padre por todo con respecto al Recre. No solo por enseñarme la historia de mi bisabuelo y el papel que jugó en el Recre, si no por apoyarme y animarme durante todos los viajes a Huelva, el proceso de aprender español desde cero y las horas que quería pasar buscando más información sobre el club y sobre nuestro vínculo. Seguimos al Decano a diario y nos encanta hablar sobre los partidos y las noticias del club. El Recre es un club especial con una historia única que une dos tierras muy distintas. Para mi esa unión también representa dos lados de mi propia identidad: el amor que siento por Huelva y la vida que tengo en el Reino Unido. El Recre es el único equipo de fútbol que apoyo. No soy y nunca seré de ningún equipo de fútbol inglés y cuando la gente aquí me pregunta porqué, me da la excusa perfecta para contar la historia del Recre.

- Vivió en Huelva durante un tiempo y pudo seguir al Recre muy de cerca. ¿Cómo recuerda esa etapa? ¿Le gustaría volver a repetirla?

El tiempo que pasé viviendo en Huelva fue de las mejores etapas de mi vida y poder seguir al Recre muy de cerca e ir a los partidos fue una experiencia increíble, sobretodo después de haber estado limitada a verlos por la tele durante años. Mi marido y yo no hemos descartado vivir un tiempo en Huelva, pero sería cuestión de las circunstancias y del trabajo.

- ¿Cómo es seguir al Decano desde tan lejos? ¿Cómo vive los partidos?

Seguir al Decano desde tan lejos puede ser frustrante a veces. Normalmente pondría el partido en la tele con la camiseta puesta y vería los partidos con mi familia. Ultimamente, ha sido mas complicado seguirlos por la tele fuera de España debido a las restricciones técnicas así que intento escucharlo en la radio. Los que estamos fuera de España vivimos los sufrimientos y las alegrías igual que cualquier otro aficionado del Recre y me gustaría tener más sentido de comunidad para los que apoyamos al club desde la distancia. Tengo un par de ideas en mente que me gustaría poner en marcha el año que viene con respecto a este tema.

- El recreativismo ha sufrido durante toda la temporada. ¿Cómo ha vivido el play-off de ascenso y, en especial, la gran final con el Cacereño? ¿Qué sintió? ¿Cómo fue vivirlo en la distancia?

Gracias al live stream, pude ver el partido de ascenso junto a mi familia por internet. A pesar de la distancia, se notaba la emoción y el ambiente en el Nuevo Colombino antes, durante y después del partido y acabamos todos totalmente pegados a la tele, como si estuviéramos allí viviéndolo con todo el mundo. Solo puedo imaginar cómo hubiera sido estar allí de verdad. Me he quedado con muchísimas ganas de volver a ver un partido en persona y de poder compartir la experiencia con otros miembros de mi familia. Estoy muy orgullosa de lo que ha logrado el Decano este año y de la pasión por el club que siempre demuestra la afición.

- ¿Qué momento albiazul recuerda con mayor cariño?

Lo que recuerdo con mayor cariño tiene que ser ver cómo se unió la gente para luchar por el club durante la campaña de salvación. Esa época me mostró que la afición entera junto al Recre es igual que una gran familia y me abrió los ojos al nivel de pasión y orgullo que llevo por el club. Fue una temporada muy emocionante.

- Todo el mundo conoce la historia del Recre y sobre todo usted, ¿qué opina que todavía el decanato siga generando polémica? Javier Clemente, reconocido entrenador y exseleccionador español puso en duda la historia del Decano en la presentación de un evento deportivo. ¿Por qué cree que existe ese desconocimiento?

He visto varias cosas en las redes durante los últimos años sobre el decanato y creo que nunca desaparecerá totalmente. Siempre habrá gente que lo pondrá en duda: o por falta de conocimiento o por pura obstinación, es decir, por no querer aceptar los hechos. Este segundo tipo está basado en palabras vacías y no posee ningún amenaza al club. Ser el Decano del fútbol español es un título increíblemente especial y no me sorprende nada que siga siendo un tema que genera polémica. Si conocemos bien la historia y los datos, podemos defendernos bien y no tenemos nada que temer. Un ejemplo excelente de defender bien al club se ve en mi amigo Eduardo Calero que no sólo contestó de manera ejemplar a Javier Clemente cuándo puso en duda la historia del club, sino lo hizo con conocimiento sólido, cortesía y humildad que son tres calidades de las cuales todos deberíamos ser conscientes.