Caye Quintana cree que para el equipo ver una gran entrada en el estadio es un estímulo y no supone presión añadida

Caye Quintana asegura que la plantilla del Recreativo de Huelva está deseando ver las gradas del Nuevo Colombino, en el partido del próximo domingo frente al Marbella, con un aspecto aún mejor que en el encuentro anterior en casa frente al San Fernando, cuando asistieron unos 18.000 espectadores. “Todo lo que nos ayude es muy importante para nosotros. La afición nos da ese aliento cuando nos faltan las fuerzas, es fundamental su apoyo. Esperamos que venga cuanta más gente, mejor, y que haya una gran entrada”, comenta el delantero.

El plantel intenta aislarse del ambiente de euforia que se vive en un buen número de seguidores del Decano, ilusionados con la excelente marcha del equipo tras sufrir mucho durante las pasadas campañas. El ariete isleño señala que la afluencia de espectadores no supone una presión añadida para el equipo sino que es beneficiosa, un acicate para los jugadores. “Lo que hace la afición con ese ambiente es ayudarnos, no creo que sea presión. Nosotros tenemos responsabilidad a la hora de intentar conseguir los tres puntos, como si fuera al principio de la temporada. Si vienen 5.000 espectadores sentimos la misma presión. Al final lo que queremos es conseguir la victoria, que sería muy importante, y deseamos que el Nuevo Colombino se llene porque con el apoyo incondicional de la afición siempre es más fácil. Sólo podemos tener palabras de agradecimiento para ella”, resalta.

El Marbella será un adversario complicado. El Recre acumula una espectacular racha de 14 encuentros sin conocer la derrota (con diez victorias y cuatro empates), pero el conjunto costasoleño también atraviesa un excelente momento de forma, con once partidos seguidos sin perder (seis triunfos y cinco empates). La llegada al banquillo a finales de diciembre del pasado año del que fuera futbolista albiazul David Cubillo, en sustitución de Rafael Padilla, ha relanzado a un equipo marbellí que ocupa la novena plaza de la tabla y que el pasado fin de semana derrotó (2-0) al San Fernando, un rival directo del Recre en la lucha por clasificarse para las eliminatorias de ascenso. “Es un gran equipo; llevar tantos partidos seguidos sin perder no es fácil. Desde la primera vuelta han tenido un cambio positivo en el sentido de que ahora es un equipo más compacto. Es un rival muy, muy difícil. Pero bueno, nosotros intentaremos sacar nuestras armas para tratar de ganar el partido como hacemos siempre”, señala el ariete.

Caye es el máximo goleador albiazul esta temporada. El delantero isleño suma doce goles, aunque en realidad ha marcado varios más que han sido invalidados por los árbitros. “He tenido mala suerte con los fueras de juego. Me han anulado tres y creo que alguno fue dudoso. Pero bueno, lo importante es ayudar al equipo. Esperemos que no me quede ahí y pueda sumar algunos más”, desea.

El ariete cree que la llegada de Carlos Fernández al plantel es beneficiosa. El futbolista jiennense, que ha reemplazado a Chico Díaz, está trabajando duro para ponerse en forma cuanto antes y aumentar la competencia entre los delanteros por hacerse un hueco en el once. “Eso es bueno, todo el que venga a sumar y a ayudar al equipo, bienvenido sea. Creo que Carlos es un gran fichaje y un gran tío. Ahora habrá una competencia sana, que sirve para sumar”, dice.

La derrota del San Fernando en Marbella hace que la distancia respecto al conjunto isleño se haya elevado hasta los cinco puntos. Ahora el Recre lleva 58, igualado con el Melilla, y el cuadro cañaílla 53. Cuando faltan ocho jornadas para que concluya el campeonato muchos están empezando a hacer cuentas (máxime cuando la semana que viene hay un enfrentamiento contra el Melilla), aunque el equipo entrenado por José María Salmerón prefiere mantener la misma filosofía y centrarse únicamente en su siguiente encuentro. “Tenemos muy claro desde el principio de la temporada que no debemos ver más allá, porque además es una pérdida de tiempo. Pensar más allá del siguiente partido creo que nos debilita. Estamos centrados exclusivamente en el Marbella y ya habrá tiempo de pensar en el Melilla”, enfatiza.

Por último, el delantero recreativista responde con honestidad a la pregunta de si se ve jugando el play off de ascenso. “Creo que tenemos muchas opciones. Estamos demostrando que somos un equipo duro. Llevar catorce jornadas seguidas sin perder no es nada fácil en ninguna categoría ni en ningún deporte y nosotros lo estamos consiguiendo con el trabajo diario. Entrenamos a un nivel muy alto”, concluye.