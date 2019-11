Carlos Martínez cree que “queda mucho tiempo aún” y confía en que el Recreativo logre sus objetivos

Carlos Martínez regresó a la titularidad el pasado fin de semana. El centrocampista del Recreativo de Huelva fue uno de los integrantes del once inicial del Decano en Villarrubia de los Ojos, donde el equipo onubense hizo méritos suficientes para llevarse el triunfo aunque al final debió conformarse con un empate (2-2).

El cordobés, que ha pasado esta mañana por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva albiazul tras el entrenamiento matinal del equipo onubense, asegura que la plantilla afronta esta semana de trabajo “con ilusión y ganas de conseguir los tres puntos el domingo, como siempre. Es verdad que a tenor de lo que hicimos el sábado quizá merecimos ganar pero ya sabíamos que íbamos a un campo complicado donde al ser pequeño siempre el balón está cerca de la portería y pueden pasar esas cosas”.

Carlos Martínez admite que las sensaciones “no fueron iguales que el día frente al filial del Granada, en el que fuimos un poco más irregulares. En Villarrubia creo que fuimos un poco más consistentes, algo que ya hemos demostrado en otros partidos como frente al Cartagena en el que, a pesar de terminar perdiendo, el equipo se mostró consistente. Es lo que tenemos que intentar: mostrar esa cara el mayor número posible de minutos”. Añade que “esto es muy largo; aún queda mucho y tenemos mucho tiempo por delante para mejorar, muchísimo margen de mejora”.

El infortunio se está cebando con el plantel albiazul. Por ejemplo en la última jornada estrelló dos veces el balón en el palo y se le señaló un penalti en contra inexistente. “Es verdad que por diversas circunstancias no hemos conseguido sumar los tres puntos. Las sensaciones fueron buenas pero más que hablar de la suerte debemos seguir intentando ser consistentes. El fútbol a veces te da y a veces te quita. Hay que mirar siempre hacia delante con optimismo. El domingo tenemos una nueva oportunidad y todo lo que ha pasado hasta ahora nos debe servir para aprender de los errores cometidos”, dice.

El entrenador recreativista, Alberto Monteagudo, planteó una 'revolución' en el once en Villarrubia e introdujo cinco cambios en la alineación titular respecto a la de la jornada anterior. “Somos 21 o 22 futbolistas en la plantilla e incluso hay gente del filial que sumar y creo todos podríamos ser titulares en cualquier equipo de esta categoría. Es normal que haya cambios y rotaciones. Lo que tenemos que intentar es que cuando entre el que esté fuera lo haga igual o mejor que el que estaba. Esa es la fórmula que nos va a dar la diferencia para estar arriba”, opina el centrocampista albiazul.

El próximo domingo llegará al Nuevo Colombino el Real Murcia, un club histórico que al igual que el equipo onubense no atraviesa una buena dinámica de resultados. Carlos Martínez militó en el conjunto pimentonero antes de fichar en el verano de 2018 por el club albiazul. “El Murcia es el Murcia. Yo estuve allí y esté como esté es un equipo realmente complicado. He coincidido con bastantes jugadores que están allí y son gente con calidad de sobra para hacerte daño en cualquier momento. Tiene grandes futbolistas aunque es verdad que no esté pasando por un buen momento pero para ganar debemos dar el máximo. Es un hueso bastante duro; en esta categoría no hay un rival sencillo y debemos intentar ser consistentes el mayor número de minutos posibles. Si lo logramos somos un equipo correoso y complicado”.

En algunos sectores de la afición se ha iniciado un debate sobre el inquilino de la portería. Hasta ahora, Nauzet Pérez ha sido titular indiscutible y Álex Lázaros sigue aguardando su oportunidad. Sobre este asunto el cordobés dice que “desde fuera puede haber debate pero no solo con la portería sino con cualquier posición. Desde dentro nosotros no tenemos esa sensación y además nuestro trabajo no es el valorar si hay que cambiar aquí o allí. Los futbolistas tenemos que intentar dar lo máximo cuando nos ponen. Pienso que tenemos dos grandísimos porteros en la plantilla y estamos al 100% con los dos. El que salga seguro que va a dar el máximo de sí y lo va a hacer lo mejor posible. Confiamos en los dos no al 100 sino al 110%”, subraya.

Carlos Martínez no pudo mostrar su calidad la pasada campaña, en la que estuvo mermado por las lesiones. En esta ya ha dado muestras de ella y está teniendo mucho más protagonismo. No sólo ha dado varios pases de gol sino que también ha marcado un tanto. “La temporada pasada fue un poco difícil; empecé prácticamente lesionado, no me fueron bien las cosas y me costó entrar en el equipo. Cuando no tienes continuidad es bastante difícil rendir bien. El año pasado sirve para aprender de todo lo que pasó y en este intento aprovechar las oportunidades que haya. Trato de mejorar día a día, en cada entrenamiento”, concluye.