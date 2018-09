Carlos Martínez no supera sus molestias y será baja

El Recreativo tendrá que prescindir una semana más de su jugador más eléctrico. Los problemas en la espalda de Carlos Martínez no han remitido a lo largo de la semana y será baja en el encuentro que mida al Decano y al Cartagena el próximo domingo (Nuevo Colombino, 19:00). Los servicios médicos del club han tratado de que el jugador cordobés llegara a tiempo para el choque ante el cuadro murciano, pero ha sido imposible y el propósito ahora es que los problemas musculares que sufre el extremo se reduzcan y no deriven en ninguna lesión más importante. El ex del Lorca sí que formó parte de la expedición recreativista que se desplazó el pasado fin de semana a Badajoz, pero no participó en el encuentro por culpa de las molestias que arrastraba.

Carlos Martínez se une así a la lista de ausencias que ya tenía el Recreativo en la pasada semana y en la que figuran Alberto Quiles, Mario Hernández y el nigeriano Ikwu. A Quiles aún le restan dos partidos de sanción pendientes de la pasada campaña, cuando fue expulsado en el último encuentro de la temporada, el que midió al Córdoba B y al Mérida. Así, el delantero onubense se perderá, además del duelo de este fin de semana, el compromiso contra el Real Murcia.

Traoré parece haberse recuperado de su lesión de tobillo y podrá ser convocado

Mario Hernández e Ikwu, que han sido inscritos con el filial, tampoco podrán participar en el encuentro. El canterano del Rayo Vallecano sigue recuperándose de una lesión que padece en su tobillo, mientras que el defensor africano llegará a Huelva, tal y como adelantó Huelva Información, la próxima semana.

Por otro lado, Djak Traoré sí que ha ido mejorando de los problemas que tenía en su tobillo y, salvo percance de última hora, formará parte de la convocatoria para el duelo ante el Cartagena. De hecho, Salmerón no tendrá demasiados problemas para confeccionar su nómina de jugadores elegidos, ya que son 18 los futbolistas del primer equipo disponibles. Salvo que el técnico decida introducir a algún futbolista del filial, la convocatoria estará conformada por Marc Martínez, Álex Lázaro, Pina, Pablo Andrade, Diego Jiménez, Israel Puerto, Iván González, Tropi, Traoré, Marc Caballé, Borja Díaz, Llorente, Caye Quintana, Lolo Plá, Víctor Barroso, David Segura, Iago Díaz y Alberto Ródenas.