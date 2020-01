Carlos Longo asegura que "Huelva está preparada para acoger el Mundial de 2021"

Carlos Longo fue otro de los protagonistas de la Tertulia Deportiva de Huelva Información en el restaurante El Paraíso de Gonzalo de la capital; el onubense lleva desde enero de 2018 como seleccionador nacional de bádminton. “Soy el responsable de las selecciones nacionales y coordino el trabajo de los seleccionadores júnior, sub 17 y sub 15, todo pasa por mi”.

Recientemente ha saltado la polémica por la exclusión de Haideé Ojeda (Recre IES La Orden) de la selección que competirá en febrero en Francia en el Europeo por equipos. “Hacer una convocatoria no es fácil y tengo que elegir. Como Federación, tenemos una línea de criterio definida y en las competiciones por equipos llevo al equipo que considero más adecuado. En 2016 Haideé no pudo venir con España por temas laborales. Hace dos años, mi primera competición fue precisamente este Europeo, y desde entonces en confiado en un grupo que me ha respondido y no veo necesidad de cambios. En estos dos años España ha logrado los mejores resultados de su historia y no me da miedo apoyar la juventud. He convocado a jugadoras que ahora no tienen mucho protagonismo, pero en unos años son las que tendrán que tirar del carro y ahora hay que foguearlas. Entiendo que haya disconformidad con mi decisión, pero es mi apuesta”.

El onubense tiene claro que Huelva “está más que preparada” para acoger el Campeonato del Mundo absoluto en 2021. Hay un consenso unánime de las fuerzas políticas y será el mayor evento en la historia de la provincia. Además, una semana después se celebrará también en Huelva el Mundial de veteranos. Las instalaciones son muy buenas y lo único un poco mejorable será la capacidad hotelera, pues vendrán muchas personas de todo el mundo”.

“Hace unos años nadie podía pensar que Huelva albergaría un Mundial, pero ya hemos celebrado un Europeo absoluto; Carolina Marín dijo que quería ganar un Campeonato de Europa en su casa y por eso se dio el paso adelante, y fue un éxito”, recuerda.

No es seguro que mi padre se vaya a presentar a presidente de la Federación Española, pero le hace ilusión"

David Cabello ha anunciado que no se va a presentar a la reelección como presidente de la Federación Española de Bádminton, y Carlos Longo padre suena como sustituto. “Todavía no es seguro que se vaya a presentar, pero le hace ilusión, y además está el Mundial en Huelva... Yo ya he aprendido a vivir con eso de ser el hijo del presidente, llevo siéndolo desde hace muchos años, cuando estaba en el IES La Orden, ahora en la Federación Andaluza... Muchas veces me llama de noche y siempre tengo que cogerle el teléfono, porque no sé si lo hace como padre o como presidente”, asegura entre risas.

Carlos Longo afirma que entre los dos clubes de Huelva (IES La Orden y Bádminton Huelva) “no hay problemas, nos tenemos un respeto mutuo, además tenemos objetivos diferentes”.

Recuerda cómo su afición por este deporte le llega por vía familiar. “Pepe Tierra fue el que trajo el bádminton a Huelva y mi padre trabajaba en el instituto de La Orden; posterioremente se incorporó Paco Ojeda. Los mayores jugaban entre ellos y yo tenía 7 años; mi madre fue la primera persona que me puso una raqueta en la mano. Entonces todas la raquetas eran iguales y creo que yo tengo la primera raqueta adaptada de España para minibádminton, tenía la empuñadura girada 90 grados. La generación del 82 fue la primera camada de jugadores que empezó a lograr resultados destacados, y el primer campeón fui yo. Este deporte es una institución en Santa Marta”.

Por último, el seleccionador nacional destacó la figura de Pablo Abián, jugador del Recre IES La Orden, el mejor nacional de todos los tiempos en esta disciplina y que lleva años sin perder ante un español. Carlos Longo recordó que él estuvo a punto de ganarle en dos ocasiones a Abián, pero se quedó con la miel en los labios.