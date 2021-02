Calle: "Vamos a ir a ganar el partido desde el minuto uno"

No va a tener un debut al uso Antonio Calle. El técnico se hizo cargo del Recreativo hace ya más de dos semanas, pero todavía no ha podido estrenarse. Un parón de entrenamientos a causa del Coronavirus, lesiones, la imposibilidad de sentarse en el banquillo... Muchos condicionantes en contra para un entrenador que irradia fuerza y que está plenamente convencido de que su equipo dará un nivel óptimo en el encuentro de este domingo ante la Balompédica Linense.

Está convencido Calle porque "las sensaciones, los días que hemos entrenado, son inmejorables. La actitud de la plantilla, el nivel de los entrenamientos, el sacrificio, el compromiso... Son inmejorables. Estamos esperando que llegue el domingo para refrendar estas sensaciones contra la Balompédica Linense".

Calle no podrá sentarse en el banquillo, ya que no se ha podido tramitar su licencia federativa ante la imposibilidad que ha tenido el club para alcanzar un acuerdo con Alberto Monteagudo, pero el preparador madrileño no se lamenta: "Para un entrenador es importante estar en el banquillo, pero las circunstancias son las que son, nos tenemos que adaptar a ellas. El club está trabajando en ello y yo lo único en lo que estoy centrado es en trabajar. Los jugadores saben lo que quieren y lo que hemos trabajado y, junto con el cuerpo técnico, que están capacitados para estar en el banquillo; vamos a ayudar al equipo, ellos desde el banquillo y yo desde la grada".

Acerca del receso que ha tenido que sufrir el equipo a causa de la Covid ha indicado que "nunca es bueno parar diez días, menos cuando llegas. Entrenamos tres o cuatro días y tuvimos que parar diez. Se pierde ese nivel de entrenamientos, no puedes adaptar los conceptos que quieres trabajar con el equipo, pero, por el contrario, recuperamos a gente, aunque ayer, por desgracia perdimos a dos compañeros más. Son circunstancias de la pandemia, que afectan a todos los equipos y nos tenemos que adaptar. Ahora vamos a tener partidos cada tres o cuatro días y es lo que tenemos que afrontar sin lamentaciones y sin excusas".

Cuestionado por si ha tenido tiempo para implantar su estilo de juego, Calle ha precisado que "para mí lo más importante, independientemente de lo que busquemos, es que el equipo compita el domingo al mejor nivel y me muestre el nivel que me ha mostrado en los entrenamientos de querer, de compromiso y de ambición. Luego, sé que lo que queremos implantar los chicos lo van a hacer, porque lo tienen. Mi única preocupación es dar el máximo, competir ante un grandísimo rival, al que pillamos en el mejor momento de la temporada. Si hacemos eso, el equipo va a dar la cara".

Sobre su intención de recuperar a jugadores que han tenido poco protagonismo para Claudio en la primera mitad del campeonato, Calle ha dicho que "todos los jugadores son importantes y todos tienen posibilidades de jugar, más después de cómo han entrenado y del nivel que me han mostrado. Mi trabajo es sacarle el máximo rendimiento, no solo a Quiles, a Chuli o a Morcillo, sino a todos. Ese es mi trabajo".

El técnico madrileño ha confirmado que "José Carlos es baja, tuvo ayer un percance y posiblemente tenga una rotura en el gemelo, y Dani Molina es duda, tiene unas molestias, no es todavía baja definitiva, pero estamos valorando qué hacer. Todavía quedan días de cara al domingo y vamos a esperar a ver su evolución y lo que nos dicen los médicos. A partir de ahí decidiremos si lo mejor es que esté para el domingo o esperar a los próximos partidos".

Entre tanta baja, Calle ha destacado que "Alberto (Martín) es una de las grandes noticias que estamos teniendo. Cada vez está mejor, es verdad que ha estado mucho tiempo parado, pero ahora está a un nivel muy bueno, está cogiendo cada vez más ritmo de competición y entrenamientos, sus sensaciones son muy buenas, se le ve contento... Para nosotros tiene que ser un jugador muy importante. De cara al domingo tiene las mismas opciones que cualquier compañero, igual que Fran, Moyano, Santana, José Antonio o Dani Molina si está". Así, ha reseñado que "lo difícil ahora es elegir el mejor once posible para ganar el domingo. Lo tengo complicado porque todos merecen jugar, pero solo pueden empezar once. Tenemos que buscar el equipo entre atacar todos y defender todos, y así se lo he hecho ver a los chicos".

Acerca de la Balona ha comentado que "nos enfrentamos a un rival muy competitivo, que no ha perdido en casa en toda la temporada y lo pillamos en el mejor momento del año. Llevan tres victorias consecutivas, tienen gente veterana, gente joven, son muy verticales y nos van a exigir estar al máximo, vivir el partido en todo momento, pero sabemos que nosotros también somos un equipo fuerte y vamos con la intención de conseguir la victoria". Ha seguido explicando que "nosotros lo analizamos todo. Al margen del modelo de juego que tengamos, analizamos al rival, vemos sus fortalezas y debilidades... Es un equipo muy vertical, con gente muy rápida en la gente de arriba y sabemos que son balas y salen disparados. Eso lo hemos trabajado durante la semana y viendo entrenar al equipo estoy con garantías y tranquilo porque sabemos lo que nos vamos a encontrar y lo que tenemos que hacer para contrarrestar al rival".

No obstante, y a pesar del potencial y el momento dulce de la Balona, Calle indica que "nosotros vamos a pretender ir a ganar en todos los partidos. Será nuestra idea y nuestra identidad, pero luego hay un rival, con sus cualidades y virtudes, pero nosotros vamos a intentar ganar en todos los campos y a todos los equipos. No vamos a ir allí a esperar, a ver qué nos encontramos... Vamos desde el primer minuto a intentar ganar el partido".

Eso sí, Calle le ha dado la trascendencia que tiene al partido, pero ha especificado que "una final es cuando ya no hay más partidos ni opciones. Afortunadamente tenemos más, pero somos conscientes de lo que nos estamos jugando y de la importancia de este partido. A partir de ahí, no hay que meter más presión a los jugadores. Hay que ganar haciendo las cosas bien, compitiendo mínimo como el rival, jugando mejor que el rival... Pero, repito, somos conscientes de la importancia del partido y que tenemos que ir a por los tres puntos".

El técnico no quiere pensar en lo que se le avecina al Recreativo y apuesta por el partido a partido: "No me pongo a pensar en el mes que tenemos, me pongo a pensar en la Balona, que es el rival más inmediato. Es el primer partido del maratón de partido que nos esperan. Nosotros estamos centrados en ganar el domingo, cuando termine el partido del domingo, nos centraremos en el Cádiz B. Ahora ves la clasificación y parece que los rivales están muy lejos, pero yo confío en este equipo y, al igual que la Balona ha encadenado una serie de partidos ganando, nosotros lo podemos hacer".

Sobre el estado mental del plantel también ha hablado Calle, que ha dicho que "la motivación es ganar el domingo a la Balona, no tener un entrenador nuevo. Este grupo tiene ganas y quiere. Jugamos ante un rival que va a querer ganar, que está arriba y no quiere perder los puestos de privilegio y nos va a poner las cosas complicadas, pero viendo entrenar al equipo voy con unas garantías enormes porque si lo plasmamos el domingo, que no tengo ninguna duda, vamos a hacer un gran partido". "Anímicamente veo a la plantilla perfectamente. No tengo ninguna queja, es más hemos tenido que quitar tiempo y carga porque el nivel de intensidad era muy alto", ha añadido.