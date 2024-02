El Cádiz vigila muy de cerca el papel de De la Rosa en el Recreativo de Huelva

Es un jugador distinto y el Cádiz no le quita el ojo. De la Rosa, una de las joyas de la cantera cadista, está siendo vigilado muy de cerca por el club propietario del jugador, según ha podido saber este diario. Una noticia que no causa sorpresa cuando el protagonista es un futbolista con un desparpajo poco frecuente a su edad. Su capacidad goleadora, su dribbling y, sobre todo, su entrega y respeto por el escudo que defiende ahora -el del Recreativo- no pasan desapercibidos para un Cádiz que no le pierde de vista.

El extremo onubense de solo 19 años llegó este verano cedido al Decano. Lo hizo sobre la bocina después de que el Cádiz entendiese que la Segunda Federación -categoría en la que juega su filial- se le quedaba pequeña. Era la hora de subir un escalón y el Recreativo lo acogía con los brazos abiertos para reforzar su ataque por los flancos.

Delarosismo 🔵⚪🌹 pic.twitter.com/KRoVmvjoMa — RC Recreativo de Huelva (@recreoficial) February 27, 2024

Meses después el Cádiz se relame viendo el nivel que está mostrando una promesa en la que tienen depositada mucha confianza y el hecho de que repesque o no al jugador va a depender de la categoría en la que juegue la próxima temporada. De mantenerse en Primera División -marcha 18º a tres puntos de la salvación-, quizá se antoje más difícil la posibilidad de que De la Rosa sea parte del primer equipo; pero de confirmarse un descenso a Segunda División no sería extraño que el Cádiz decidiera recuperarle y que, por ende, el Recreativo se quedase sin opciones de mantenerlo una temporada más.

El jugador, por su parte, aseguró tras el partido ante la AD Ceuta que no piensa en el futuro porque no depende únicamente de él, por lo que pone el foco en lo que resta de ejercicio liguero con el Recre.

Cabe destacar que De la Rosa aún no ha terminado de estar al 100%. Unas molestias antes del parón navideño y la neumonía que sufrió tras las navidades no le han permitido estar a su nivel real. Y esto es mucho decir si se tiene en cuenta que es una de las grandes sensaciones del Recre actual. No estamos preparados para lo que se viene.

El onubense ya sabe lo que es jugar en Primera División, debut que hizo contra el Atlético de Madrid en la pasada temporada. Además, fue un habitual en la última pretemporada del Cádiz y en entrenamientos con la primera plantilla cadista, evidencias que confirman el interés 'amarillo' en contar a corto plazo con el jugador.

De la Rosa es un extremo con mucha verticalidad cuyos excelentes números y cualidades le hicieron estar en seguimiento por diferentes equipos en la temporada 2021-2022, pero su apuesta por el club cadista se transformaba en su continuidad hasta el 30 de junio de 2025. El Cádiz CF se movía con celeridad porque no eran pocos los clubes que querían al jugador. El Sevilla pujó con fuerza. El potencial de este atacante llevó el pasado mes de febrero a elevar ese vínculo hasta el año 2027.