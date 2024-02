El once 'made in' Andalucía que Abel Gómez podría utilizar en el Recreativo

La mitad de la plantilla del Recreativo de Huelva desayunará este miércoles pan con aceite y azúcar antes del entrenamiento de las 10:00 en la ciudad deportiva Francisco Mendoza. El 28 de febrero, día de Andalucía, es una jornada para las tradiciones -por ejemplo, el típico desayuno anteriormente mencionado-, y para estar orgullosos del sello andaluz, un sello que el Decano lleva por bandera nutriendo su primer equipo de una decena de jugadores nacidos en Andalucía, además del míster Abel Gómez, natural de Sevilla.

Uno de los compromisos del presidente, Jesús Vázquez, es imprimir la marca Huelva al primer equipo con la contratación de jugadores onubenses, si bien es cierto que esta temporada va más allá y tiñe la mitad de la plantilla de verde y blanco hasta el punto de darle la posibilidad a Abel Gómez de alinear un once andaluz si este quisiese.

Rubén Gálvez, capitán y portero titular, del Recreativo es jugador bandera onubense y podría custodiar su portería junto a Raúl Navas (Sevilla), Antoñito (Sevilla), Gálvez (Granada) y Manu Galán (Sevilla). De ellos, solo Gálvez fue titular en la última jornada ante la AD Ceuta, pero lo cierto es que a Navas se le espera como agua de mayo porque venía para ser un líder en la zaga y las lesiones no se lo han permitido y Galán acaba de tener sus primeros minutos tras un largo proceso de lesión. Antoñito, por su parte, ha sido relegado al banquillo ante el buen nivel demostrado por Sergio Díez.

El once made in Andalucía contaría con un centro del campo compuesto por el onubense Rubén Serrano, el defensor con más participación en toda la temporada, Luis Alcalde (Almería) y Miguelete (Jerez), uno de los fichajes invernales. Este último aún no sabe lo que es ejercer como titular en el Decano.

La línea de ataque la compondrían tres jugadores nacidos en la Costa onubense. De la Rosa y Antonio Domínguez, ambos de Punta Umbría, jugarían junto a Caye Quintana, delantero de Isla Cristina.

Abel Gómez podría contar, de esta manera, con una alineación andaluza de plenas garantías, a los que podrían unirse otros canteranos como Ale Santos o Paolo, quienes también acostumbran a dejarse ver en los entrenamientos de la primera plantilla.