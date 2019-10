Cabrera: “En constancia no hay una afición como la del Recre”

La Tertulia Deportiva de Huelva Información que se celebró ayer en El Paraíso de Gonzalo contó con dos invitados de excepción. De un lado, el polifacético José Antonio Cabrera, presidente de la Federación de Peñas del Recreativo, y del otro, Juan Carlos Vizcaíno, presidente del CDB Enrique Benítez. Ambos departieron sobre la actualidad del deporte onubense y coincidieron en la necesidad de darle valor a la base y al aumento del compromiso de la sociedad onubense con el deporte.

José Antonio Cabrera es el actual presidente de la Federación de Peñas y, aunque en su llegada al cargo anunció que solo permanecería cuatro años en el puesto, está a un paso de ser reelegido: “Yo dije cuando me presente que solo era por cuatro años y que mi mayor éxito era cumplir esos cuatro años porque significaba que el Recreativo estaba vivo”, al tiempo que explicado que “han sido los peñistas los que me han pedido que siga, pero he pedido que hubiera la unanimidad de todas las peñas y, luego, que se aumentara el número de directivos porque tenemos mucho trabajo por hacer. Se nos vienen cuatro años de una intensidad de trabajo social impresionante”, como por ejemplo la grada social creada tras la firma de colaboración con La Caixa. “Con este acuerdo se demuestra que el Recreativo es más que un equipo de fútbol”, señaló Cabrera.

Para el máximo dirigente de las peñas albiazules estos cuatro años al frente de los peñistas han sido “como veinte porque han sido muy duros. Ya he contado que hubo una noche que pensé que perdía mi patrimonio personal”. Y añade que “Cuando llegué nos encontramos un cadáver y, como el ave fénix, ha renacido gracias al recreativismo, a su afición y al Ayuntamiento. Somos el único equipo que ha pasado por esa tesitura y no ha desaparecido. ha sido el recreativismo el que ha permitido que el Recreativo siga viviendo”. “Cuando volvamos a Segunda, que será más pronto que tarde, habrá que hacer un máster de cómo un equipo de fútbol, sociedad anónima mercantil, no desaparezca gracias a su afición”, comentó el profesor onubense.

También analizó la trayectoria deportiva del Decano en el presente campeonato: “Está siendo un poco irregular, pero en cuanto a puntos estamos muy parecidos al año pasado. Ahora vienen equipos fuertes como el Cartagena, que es cuando hay que medir la capacidad real que tiene el equipo para estar arriba y terminar entre los cuatro primeros. El fútbol es más vistoso que el año pasado, pero al final lo que valen son los puntos. La liga premia la regularidad y el objetivo es volver a jugar la liguilla y que el fútbol nos devuelva lo del año pasado. A ver si tenemos el golpe de suerte necesario”.

De la composición de la plantilla comentó que “me parece que está bastante bien equilibrada y creo que Zamora ha realizado un buen trabajo, encima con un tercio menos de presupuesto que el año pasado”.Como no podía ser de otra manera, Cabrera quiso alabar a la afición del Recreativo:“Es digno de admirar que después del palo en el play off del año pasado hayamos batido el récord de socios. No hay una afición como la nuestra en intensidad y constancia. En Primera División es fácil todo, pero en Segunda B, que la afición se supere es muy complicado, pero aquí lo tenemos”. Continuó diciendo que “la entrada media este años va a estar en unas 10.000 personas, tenemos equipo para estar arriba y la suerte nos tiene que sonreír”.

Del monumento que se le va a dedicar a la afición señaló que es de “justicia” y afirma que va dedicado a “los que se fueron, a los que están y a los que tienen que llegar. Es un homenaje a 130 años de apoyo incondicional”. Del autor de la obra, Sergio Sánchez, dijo que “es una decisión muy acertada, es un gran artista y un recreativista de corazón”.