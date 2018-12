Borja Díaz aprovecha la oportunidad de Salmerón en el Recreativo

Las oportunidades están para aprovecharlas. Debió pensarlo Borja Díaz en el vestuario del Recreativo de Huelva en El Prado de Talavera cuando Salmerón decidió cambiar al equipo que en ese momento naufragaba. Quitó a dos hombres. Sentó a Víctor Barroso y a Fernando Llorente para dar minutos a Borja Díaz y Pina en un movimiento de piezas que cambió totalmente la cara del equipo onubense. El resultado final fue la mejor demostración de lo acertado del retoque.Se ganó el derecho a seguir entre los elegidos. Salió de inicio contra el Sevilla Atlético. La apuesta era clara del técnico con la intención de fortalecer el centro del campo. La elección de Traoré fue evidente. Borja, convertido en un recambio habitual en las jornadas precedentes, decidió rebelarse contra esa etiqueta para firmar una de sus mejores actuaciones como albiazul con un gol de tres puntos en la segunda vez en toda la temporada que completa los 90 minutos del partido. La otra vez fue en la Nueva Condomina cuando el Decano igualó la contienda con el Real Murcia después de ir 2-0 por detrás. Borja Díaz se ha convertido en un recurso al que acudir con frecuencia para José María Salmerón. Ha participado en 12 de los 15 encuentros disputados por los recreativistas. Es el jugador número 12 de la plantilla con 680 minutos desputados, señal clara de ese rol contra el que lucha. Salió de titular en ocho, seis de ellos en las ocho primeras jornadas, y sólo en dos desde la victoria contra El Ejido de esa jornada octava. Contra el Sevilla Atlético regresó a un once inicial con el aval de la segunda mitad de Talavera. Su rendimiento fue la respuesta. No es el único centrocampista que se rebela. Traoré tampoco quiere ser la segunda unidad de este Recre. El africano sólo había sido titular en tres partidos antes de la victoria contra el Sevilla Atlética. Volvió al once inicial cinco partidos después. La última vez fue el desastroso partido de San Fernando. Tenía ganas de reivindicarse. Firmó su mejor actuación de la temporada igualmente como escudero de Tropi, a quien liberó de parte de su trabajo. La intocable pareja Tropi-Llorente está cuestionada por primera vez en la temporada. Los dos centrocampistas titularísimos de Salmerón ya saben que la segunda línea de este Recre se niega a ser sólo de recambio. De momento Llorente ya recibió el mensaje contra el Sevilla Atlético. A Tropi no hay quien le tosa en su puesto, pero por detrás aprietan Borja Díaz y Traoré. Salmerón se frota las manos.